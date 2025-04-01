Госдума приняла закон о запрете навязывания дополнительных услуг
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Федеральный закон «О защите прав потребителей» об установлении запрета на навязывание дополнительных товаров, работ или услуг.
Закон устанавливает запрет на автоматические отметки о согласии на покупку дополнительных товаров или выражение его продавцом за потребителя. Он также не допускает формирование условий, которые предполагают изначальное согласие на их приобретение.
Помимо запретов закон предоставляет право гражданам потребовать возврат денег за товары, услуги или работы, которые были предоставлены без согласия потребителя.
27 марта комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект, защищающий граждан от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг.
19 октября 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату. Тогда поправки были внесены в ст. 14.8 КоАП. Документ предусматривает штраф для должностных лиц от 2000 до 4000 руб., а для юридических лиц – от 20 000 до 40 000 руб.