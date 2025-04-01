Госдума приняла закон о запрете навязывания дополнительных услуг

19 октября 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату. Тогда поправки были внесены в ст. 14.8 КоАП. Документ предусматривает штраф для должностных лиц от 2000 до 4000 руб., а для юридических лиц – от 20 000 до 40 000 руб.