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Госдума приняла закон о запрете навязывания дополнительных услуг

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Федеральный закон «О защите прав потребителей» об установлении запрета на навязывание дополнительных товаров, работ или услуг.

Закон устанавливает запрет на автоматические отметки о согласии на покупку дополнительных товаров или выражение его продавцом за потребителя. Он также не допускает формирование условий, которые предполагают изначальное согласие на их приобретение.

Помимо запретов закон предоставляет право гражданам потребовать возврат денег за товары, услуги или работы, которые были предоставлены без согласия потребителя.

27 марта комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект, защищающий граждан от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг.

19 октября 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату. Тогда поправки были внесены в ст. 14.8 КоАП. Документ предусматривает штраф для должностных лиц от 2000 до 4000 руб., а для юридических лиц – от 20 000 до 40 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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