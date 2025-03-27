Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению проект о защите от навязывания услуг
Комитет Государственной думы по промышленности и торговле рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который защищает граждан от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг. Об этом пишет ТАСС.
Член думского комитета Игорь Антропенко уточнил, что рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на пленарное заседание 1 апреля.
28 января Госдума приняла документ в первом чтении. Согласно законопроекту, продажа дополнительных платных товаров и услуг будет осуществляться только с согласия потребителя, их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров будет запрещено. Документ также позволит не допускать формирования продавцом условий, которые предполагают изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров и услуг.
В пояснительной записке говорится, что решение проблемы навязывания потребителю дополнительных товаров за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение, так как такие действия «зачастую основаны на манипулировании». Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что важно сделать все, чтобы защитить граждан от излишних трат, заключения договоров на невыгодных условиях, манипулирования, а в отдельных случаях – угроз и шантажа.
19 октября 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату. Поправки были внесены в ст. 14.8 КоАП. Документом предусматривает штраф для должностных лиц от 2000 до 4000 руб., а для юридических лиц – от 20 000 до 40 000 руб.