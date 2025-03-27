Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению проект о защите от навязывания услуг

В пояснительной записке говорится, что решение проблемы навязывания потребителю дополнительных товаров за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение, так как такие действия «зачастую основаны на манипулировании». Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что важно сделать все, чтобы защитить граждан от излишних трат, заключения договоров на невыгодных условиях, манипулирования, а в отдельных случаях – угроз и шантажа.