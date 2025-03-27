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Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению проект о защите от навязывания услуг

Ведомости

Комитет Государственной думы по промышленности и торговле рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который защищает граждан от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг. Об этом пишет ТАСС.

Член думского комитета Игорь Антропенко уточнил, что рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на пленарное заседание 1 апреля. 

28 января Госдума приняла документ в первом чтении. Согласно законопроекту, продажа дополнительных платных товаров и услуг будет осуществляться только с согласия потребителя, их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров будет запрещено. Документ также позволит не допускать формирования продавцом условий, которые предполагают изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров и услуг.

В пояснительной записке говорится, что решение проблемы навязывания потребителю дополнительных товаров за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение, так как такие действия «зачастую основаны на манипулировании». Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что важно сделать все, чтобы защитить граждан от излишних трат, заключения договоров на невыгодных условиях, манипулирования, а в отдельных случаях – угроз и шантажа.

19 октября 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату. Поправки были внесены в ст. 14.8 КоАП. Документом предусматривает штраф для должностных лиц от 2000 до 4000 руб., а для юридических лиц – от 20 000 до 40 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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