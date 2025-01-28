Госдума рассмотрит защищающий от навязывания товаров и услуг проект

В связи с этим предлагается осуществлять продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату только с согласия потребителя и запретить их навязывание до заключения договора о приобретении основных услуг. Кроме того, предлагается исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных услуг и не позволять продавцу формировать условия, которые предполагают изначальное согласие на их приобретение, а также предоставить клиенту право отказаться от оплаты навязанных товаров, а в случае списания средств потребовать их возврата.