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Госдума рассмотрит защищающий от навязывания товаров и услуг проект

Ведомости

Депутаты Государственной думы 28 января рассмотрят в первом чтении законопроект, защищающий людей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, чаще всего это происходит при дистанционном приобретении авиа- и железнодорожных билетов. Покупатели не замечают, как автоматически им предоставляют дополнительные платные услуги в виде страхования, смс-оповещения и др. В качестве еще одного распространенного способа навязывания Володин назвал замену положенных по полису обязательного медицинского страхования услуг на платные.

В связи с этим предлагается осуществлять продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату только с согласия потребителя и запретить их навязывание до заключения договора о приобретении основных услуг. Кроме того, предлагается исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных услуг и не позволять продавцу формировать условия, которые предполагают изначальное согласие на их приобретение, а также предоставить клиенту право отказаться от оплаты навязанных товаров, а в случае списания средств потребовать их возврата.

«Важно сделать все, чтобы защитить граждан от излишних трат, заключения договоров на невыгодных для них условиях, манипулирования, а в отдельных случаях – угроз и шантажа», – подчеркнул председатель Госдумы.

В ноябре 2024 г. РБК со ссылкой на исполнительного директора дивизиона «Авто» «Сбера» Александра Ленивкина сообщил, что крупные банки стали информировать дилеров об изменении правил предоставления ссуд клиентам при наличии дополнительных услуг. Кредитные организации предупредили, что не будут выдавать автокредиты по заявкам, если в «тело» договора включена стоимость допуслуг, которые фактически являются невозвратными, указал вице-президент ассоциации РОАД Алексей Григорьев. Если страховая компания при обращении клиента откажет ему в возврате продукта, банк заблокирует этого поставщика услуг.

21 октября 2024 г. Банк России перечислил наиболее распространенные в автокредитовании недобросовестные практики. В первую очередь регулятор указал на продажи потребителям дополнительных платных услуг, при отказе от которых после подписания кредитного договора средства заемщику не возвращаются или возвращаются частично.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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