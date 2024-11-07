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Банки начали бороться с навязыванием допуслуг в автосалонах

Ведомости

Крупные банки, в частности «Сбер», начали информировать дилеров об изменении правил предоставления ссуд клиентам при наличии допуслуг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора дивизиона «Авто» «Сбера» Александра Ленивкина.

В информационных письмах банки сообщили, что не будут выдавать автокредиты по заявкам, если в «тело» договора включена стоимость дополнительных услуг, которые де-факто являются невозвратными, рассказал вице-президент ассоциации РОАД Алексей Григорьев. Если страховая компания при обращении клиента откажет ему в возврате продукта, такого поставщика услуг банк заблокирует.

«Наша позиция – все продукты должны иметь клиентскую ценность, быть абсолютно прозрачны для потребителя, плюс клиент должен знать, куда ему обратиться, чтобы отказаться от услуги», – говорит Ленивкин.

ВТБ также ужесточил «систему контроля продаж дополнительных продуктов и услуг непосредственно их поставщиками, а не дилерами», пишет издание со ссылкой на представителя банка. В кредитной организации пояснили, что в новой схеме исключены юридически сложные конструкции договоров, которые могут повлиять на использование сервисов клиентами или усложнить им возврат полной стоимости услуги в период «охлаждения». Из продаж также исключили продукты и услуги, «которые не содержат ценностного наполнения для конечного потребителя».

21 октября ЦБ назвал наиболее распространенные в автокредитовании недобросовестные практики. Навязанные вместе с кредитом дополнительные услуги приводят к росту расходов заемщика и вводят его в заблуждение относительно условий заключаемых договоров. В первую очередь регулятор обратил внимание на продажи клиентам дополнительных платных услуг, при отказе от которых после подписания кредитного договора денежные средства заемщику не возвращаются или возвращаются частично.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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