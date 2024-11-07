Банки начали бороться с навязыванием допуслуг в автосалонах
В информационных письмах банки сообщили, что не будут выдавать автокредиты по заявкам, если в «тело» договора включена стоимость дополнительных услуг, которые де-факто являются невозвратными, рассказал вице-президент ассоциации РОАД Алексей Григорьев. Если страховая компания при обращении клиента откажет ему в возврате продукта, такого поставщика услуг банк заблокирует.
«Наша позиция – все продукты должны иметь клиентскую ценность, быть абсолютно прозрачны для потребителя, плюс клиент должен знать, куда ему обратиться, чтобы отказаться от услуги», – говорит Ленивкин.
ВТБ также ужесточил «систему контроля продаж дополнительных продуктов и услуг непосредственно их поставщиками, а не дилерами», пишет издание со ссылкой на представителя банка. В кредитной организации пояснили, что в новой схеме исключены юридически сложные конструкции договоров, которые могут повлиять на использование сервисов клиентами или усложнить им возврат полной стоимости услуги в период «охлаждения». Из продаж также исключили продукты и услуги, «которые не содержат ценностного наполнения для конечного потребителя».
21 октября ЦБ назвал наиболее распространенные в автокредитовании недобросовестные практики. Навязанные вместе с кредитом дополнительные услуги приводят к росту расходов заемщика и вводят его в заблуждение относительно условий заключаемых договоров. В первую очередь регулятор обратил внимание на продажи клиентам дополнительных платных услуг, при отказе от которых после подписания кредитного договора денежные средства заемщику не возвращаются или возвращаются частично.