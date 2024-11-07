Банки начали бороться с навязыванием допуслуг в автосалонах

ВТБ также ужесточил «систему контроля продаж дополнительных продуктов и услуг непосредственно их поставщиками, а не дилерами», пишет издание со ссылкой на представителя банка. В кредитной организации пояснили, что в новой схеме исключены юридически сложные конструкции договоров, которые могут повлиять на использование сервисов клиентами или усложнить им возврат полной стоимости услуги в период «охлаждения». Из продаж также исключили продукты и услуги, «которые не содержат ценностного наполнения для конечного потребителя».