ЦБ назвал распространенные недобросовестные практики в автокредитовании

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уже поднимала тему недобросовестных практик в авктокредитовании в сентябре на банковском форуме. Она отметила, что сегмент требует стандартизации, так как на банки и автодилеров поступает много жалоб от граждан о навязывании услуг, от которых невозможно отказаться. Набиуллина описывала случай, когда клиент вместе с кредитом покупает за 170 000 руб. сервисное обслуживание, к которому еще прилагается книга на флешке. В итоге оказывается, что вернуть человек может только 9000 руб. за сервисные услуги, а остальные 161 000 руб. – это стоимость книги, которую по закону вернуть нельзя. Банки и автодилеры нашли этот пробел в законодательстве, чтобы с его помощью навязать услугу, от которой человек не может отказаться, говорила Набиуллина.