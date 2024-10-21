ЦБ назвал распространенные недобросовестные практики в автокредитовании

ЦБ назвал распространенные недобросовестные практики в автокредитованииРанее Банк России отметил необходимость введения стандарта по аналогии с ипотекой
Банк России назвал наиболее распространенные в автокредитовании недобросовестные практики. Навязанные вместе с кредитом дополнительные услуги приводят к росту расходов заемщика и вводят его в заблуждение относительно условий заключаемых договоров. Информация размещена на сайте ЦБ.
В первую очередь, регулятор обратил внимание на продажи клиентам дополнительных платных услуг, при отказе от которых после подписания кредитного договора денежные средства заемщику не возвращаются или возвращаются частично.
По закону потребитель может отказаться от приобретенных вместе с кредитом дополнительных платных услуг, товаров или работ в течение 30 дней после того, как он согласился на их приобретение, и потребовать вернуть уплаченные за них деньги. Банк обязан уведомить заемщика о таком праве. Но ЦБ обнаружил случаи, когда в договорах на автокредиты эта норма нарушалась. Например, в документе изначально прописано, что если заемщик отказывается от услуги, он не может вернуть уплаченные за нее средства. Еще один вариант недобросовестной практики, когда договор составлен таким образом, что услуги или наиболее дорогостоящая их часть считаются оказанными с момента оформления, что также исключает возможность вернуть деньги.
В качестве примера ЦБ приводит случай, когда потребителю выдается логин и пароль к сайту, где хранятся бланки европротокола, памятка по действиям в случае ДТП, контактные данные аварийного комиссара, форма искового заявления о возмещении вреда и т. д. Услуга же считается оказанной с момента предоставления доступа к файлам, и деньги не возвращаются, отмечает в сообщении регулятор.
Недобросовестным ЦБ считает и то, что при покупке автомобиля скидка предоставляется только при условии оформления кредита или приобретения дополнительных платных услуг. Если заемщик впоследствии откажется от допуслуг или досрочно погасит кредит, то продавец может потребовать вернуть предоставленную скидку, говорится в сообщении. Иногда, отмечает регулятор, при отказе от дополнительных услуг продавец не требует вернуть скидку, но и денежные средства за эти услуги не возвращает.
Нередкими бывают и случаи, когда автодилер вообще не включает информацию о дополнительных услугах в заявление о выдаче кредита и не составляет отдельный договор об их оказании. Так как эти опции нигде не зафиксированы, у клиентов возникают трудности с отказом от них и возвратом средств. В таких ситуациях банки утверждают, что не имеют отношения к реализации указанных услуг, а сам продавец нередко игнорирует требования потребителя о возврате денежных средств.
Чтобы не попасть в такую ситуацию Банк России советует при оформлении автокредита обращать внимание на то, что должно насторожить гражданина:
размер кредита увеличивается ровно на сумму дополнительных услуг;
в состав кредитной документации включается платежное поручение об оплате таких услуг;
перевод платы за услуги происходит день в день с оформлением кредита.
ЦБ отдельно выделяет недобросовестное консультирование представителями банков и автосалонов потребителей. В частности, им сообщают, что если покупать машину за собственные средства, это будет значительно дороже, чем в кредит. Иная распространенная ложная информация – нельзя получить кредит без покупки дополнительных услуг, при отказе от допуслуг отменяется скидка, нельзя сразу досрочно погашать кредит, а только через 2–3 месяца. Такие консультации вводят потребителей в заблуждение относительно предусмотренных законом их прав и гарантий и создают для них дополнительные риски, например, увеличиваются расходы по обслуживанию потребкредита, отмечается в сообщении Центробанка.
Чтобы минимизировать риски приобретения ненужных платных услуг при автокредитовании, регулятор советует заемщикам руководствоваться следующим:
необходимо ознакомиться с заявлением о выдаче кредита/о дополнительных услугах и самостоятельно проставить отметки о согласии на приобретение только нужных услуг;
если заемщик согласен на страхование при оформлении автокредита (например, каско, страхование жизни и здоровья), он не обязан соглашаться на услуги страховщика, предложенного банком. Потребитель может оформить страхование рисков в любой компании, которая отвечает критериям банка;
если продавец препятствует праву на отказ от дополнительных услуг и возврат денежных средств потребитель вправе обратиться с жалобой в Банк России, Роспотребнадзор, а также в Службу финансового уполномоченного или суд с соблюдением обязательного досудебного порядка.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уже поднимала тему недобросовестных практик в авктокредитовании в сентябре на банковском форуме. Она отметила, что сегмент требует стандартизации, так как на банки и автодилеров поступает много жалоб от граждан о навязывании услуг, от которых невозможно отказаться. Набиуллина описывала случай, когда клиент вместе с кредитом покупает за 170 000 руб. сервисное обслуживание, к которому еще прилагается книга на флешке. В итоге оказывается, что вернуть человек может только 9000 руб. за сервисные услуги, а остальные 161 000 руб. – это стоимость книги, которую по закону вернуть нельзя. Банки и автодилеры нашли этот пробел в законодательстве, чтобы с его помощью навязать услугу, от которой человек не может отказаться, говорила Набиуллина.
Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на том же форуме отметил, что если окажется удачным эксперимент с ипотечным стандартом, ЦБ рассчитывает в автокредитовании применить такой же. Пока бороться с подобными недобросовестными схемами ЦБ будет совместно с Роспотребнадзором, говорила Набиуллина.
В сентябре показатели автокредитования побили очередной рекорд на фоне повышения утильсбора с октября: банки выдали 173 800 кредитов на 247,9 млрд руб., следует из предварительных данных аналитического агентства Frank RG. Всего за девять месяцев текущего года граждане взяли более 1,3 млрд кредитов на транспортные средства на почти 1,9 трлн руб., что почти в два раза больше по количеству и объемам показателей за аналогичный период 2023 г. Бурный рост сегмента насторожил Центробанк еще весной, и он впервые ввел надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Они действуют с 1 июля для выдач денег заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 50% (ПДН; соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу).