ЦБ предложил внедрить стандарт автокредитования

Вместе с ростом автокредитования регулятор наблюдает и увеличение количества жалоб на навязывание услуг, сказала глава ЦБ. В пример она привела ситуацию, когда покупка автомобиля не в кредит обходится значительно дороже, чем взаймы у банка, при этом кредит можно взять только с дополнительными услугами, от которых нельзя отказаться. Набиуллина описала случай подобной недобросовестной практики: клиент вместе с кредитом покупает за 170 000 руб. сервисное обслуживание, к которому еще прилагается книга на флешке. В итоге оказывается, что вернуть человек может только 9000 руб. за сервисные услуги, а остальные 161 000 руб. – это стоимость книги, которую по закону вернуть нельзя. Банки и автодилеры нашли этот пробел в законодательстве, чтобы таким образом навязать услугу, от которой человек не может отказаться, отметила Набиуллина.