ЦБ предложил внедрить стандарт автокредитования

ЦБ предложил внедрить стандарт автокредитованияЭто поможет бороться с недобросовестными практиками, уверен регулятор
Сегмент автокредитования требует стандартизации, так как на банки и автодилеров поступает много жалоб от граждан о навязывании услуг, от которых невозможно отказаться, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме ассоциации «Россия», передает корреспондент «Ведомостей».
Вместе с ростом автокредитования регулятор наблюдает и увеличение количества жалоб на навязывание услуг, сказала глава ЦБ. В пример она привела ситуацию, когда покупка автомобиля не в кредит обходится значительно дороже, чем взаймы у банка, при этом кредит можно взять только с дополнительными услугами, от которых нельзя отказаться. Набиуллина описала случай подобной недобросовестной практики: клиент вместе с кредитом покупает за 170 000 руб. сервисное обслуживание, к которому еще прилагается книга на флешке. В итоге оказывается, что вернуть человек может только 9000 руб. за сервисные услуги, а остальные 161 000 руб. – это стоимость книги, которую по закону вернуть нельзя. Банки и автодилеры нашли этот пробел в законодательстве, чтобы таким образом навязать услугу, от которой человек не может отказаться, отметила Набиуллина.
Банки говорят, что автосалоны таким образом «выкручивают им руки», а они не поднадзорны ЦБ, продолжила Набиуллина. Но она уверена, что такое положение дел принимается сознательно: есть случаи, когда именно сами кредитные организации выступают двигателями подобных схем. «Банки могут контролировать своих контрагентов – это точно», – заверила Набиуллина.
За восемь месяцев 2024 г. банки выдали более 1,1 млн автокредитов на 1,6 трлн руб. – это почти в два раза больше, чем за тот же период год назад, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Бурный рост сегмента насторожил Центробанк, и он впервые ввел надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Они действуют с 1 июля для выдач заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 50% (ПДН; соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу).
Накануне, 23 сентября, банковское сообщество утвердило согласованный с ЦБ стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. Набиуллина выразила надежду, что в случае с автокредитами профсообщество сможет быстрее договориться о параметрах стандарта, чем по это было по ипотеке. Но пока бороться с подобными недобросовестными схемами ЦБ будет совместно с Роспотребнадзором, добавила она.
О возможности разработки стандарта автокредитования на форуме также рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута: если эксперимент с ипотечным стандартом окажется удачным, ЦБ рассчитывает в автокредитовании применить такой же.
«Стандарты деятельности кредитных организаций – это такой новый инструментарий, который позволяет нам совместно вырабатывать квазирегулирование, близкое по своей природе к нормативному регулированию, но применяемое в порядке установления самим банковским сообществом совместно с регулятором», – пояснил он смысл появления таких стандартов.
В новом ипотечном стандарте закреплены принципы определения условий ипотечного договора, описано, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, возможных комиссий и других параметров. Например, рекомендовано заключать договоры на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% от справедливой стоимости жилья. Также в документе описано, какие сведения банк обязан раскрыть заемщику в понятной форме до заключения договора и о каких рисках предупредить.
Основная цель такого стандарта – минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования. Документ, в частности, нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют выданные по ипотечному кредиту денежные средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где они потом находятся долгое время и не используются по целевому назначению. Кроме того, банки не вправе будут получать вознаграждение от продавца (застройщика) за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если за счет этого искусственно растет цена недвижимости.