Граждане взяли рекордный объем автокредитов в сентябре

Граждане взяли рекордный объем автокредитов в сентябреРост выдач связан с индексацией утилизационного сбора с 1 октября
Рынок автокредитов после снижения в августе вновь показывает рост: в сентябре банки выдали 173 800 кредитов на 247,9 млрд руб., что больше, чем в августе, на 14% и 12% соответственно. Это рекордные показатели сегмента за все время наблюдения с 2013 г., следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG. В годовой динамике выдачи автокредитов выросли на 79% по количеству и на 75% по объему.
Средний чек автокредита в сентябре, напротив, показал снижение относительно августа на 2% до 1,43 млн руб.
Вероятно, рост мог быть связан с индексацией утилизационного сбора с 1 октября, что повлечет за собой увеличение стоимости автомобилей, предполагает старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова. Также могло повлиять ожидание дальнейшего удорожания автокредитов из-за роста ставок и ужесточение кредитной политики ЦБ в сегменте автокредитования, отмечает она: с 1 июля российские банки обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, выданным заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой.
Сбор на автотехнику и прицепы с октября 2024 г. вырос в 1,7–1,8 раза с дальнейшей индексацией на 10–20% ежегодно до 2030 г. включительно. Размер утильсбора на конкретный вид техники рассчитывается исходя из базовой ставки и коэффициента, который привязан к возрасту, объему двигателя, массе либо мощности транспортного средства. Например, на наиболее популярную категорию новых легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 л утильсбор в этом году уже проиндексирован на 85% до 556 200 руб. на единицу выпущенной техники, в следующем году он вырастет еще на 20% до 667 400 руб. В 2030 г. утильсбор в этой категории транспортных средств составит 1,17 млн руб. на машину.
Всего за сентябрь 2024 г. банки предоставили гражданам кредитов на 1,08 трлн руб., что на 9,3%, или 110,9 млрд руб., ниже показателей августа. В годовой динамике объемы выдач также значительно уступают прошлогодним значениям – они ниже на 37,6%. За прошедшие девять месяцев банки выдали кредитов на 11,1 трлн руб., что на 10% ниже, чем за аналогичный период 2023 г.
Наибольшее снижение было в кредитах наличными: сегмент сократился на 22% по количеству и на 23% по объему, банки выдали 2,56 млн ссуд на 433,8 млрд руб. Год к году объем выдач также значительно сократился – на 27%, а по количеству на 16%. Средний размер выданного кредита за сентябрь относительно августа снизился на 1% и составил 169 800 руб.
По данным Frank RG, сокращение объема выдач кредитов наличными наблюдается на рынке четвертый месяц подряд. Матенкова объясняет отрицательную динамику в сегменте отменой Банком России моратория на ограничение полной стоимости кредита с 1 июля, а также действующими охлаждающими мерами.
Выдачи ипотеки после небольшого восстановления в августе вновь сократились. За первый месяц осени банки выдали 75 900 кредитов на 365 млрд руб., что меньше показателей августа на 5% и на 1% соответственно. В годовой динамике сегмент просел еще сильнее – на 67% по количеству и на 62% по объему. Средний размер выдаваемого кредита в сентябре показал рост на 4% и составил 4,81 млн руб., что является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды.
После падения выдач в июле 2024 г. более чем на 50% объемы ипотечного кредитования третий месяц остаются на низком уровне, отмечает Матенкова: это может говорить о том, что рынок все еще «не пришел в себя» после ажиотажного спроса в июне 2024 г. В июле выдачи упали в два раза на фоне окончания массовой программы ипотеки на новостройки с господдержкой под 8%. На нее приходилось около 55% от всех выдач ипотеки с господдержкой. Семейная программа была второй по популярности – с момента запуска в 2018 г. банки предоставили 1,2 млн кредитов на 5,5 трлн руб. Условия по ней правительство изменило 10 июля, сузив категории семей, которым она положена.
В сегменте POS-кредитования (в точках продаж) объем выдач в сентябре достиг 39,5 млрд руб., сократившись за месяц на 6%. По отношению к сентябрю 2023 г. показатель ниже на 13%. В количественном соотношении выдачи упали на 5% относительно августа и 25% относительно сентября годом ранее – до 1,22 млн штук. Средний размер POS-кредита в сентябре также снизился по сравнению с месяцем ранее на 2%, составив 32 200 руб.