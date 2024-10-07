Граждане взяли рекордный объем автокредитов в сентябре

После падения выдач в июле 2024 г. более чем на 50% объемы ипотечного кредитования третий месяц остаются на низком уровне, отмечает Матенкова: это может говорить о том, что рынок все еще «не пришел в себя» после ажиотажного спроса в июне 2024 г. В июле выдачи упали в два раза на фоне окончания массовой программы ипотеки на новостройки с господдержкой под 8%. На нее приходилось около 55% от всех выдач ипотеки с господдержкой. Семейная программа была второй по популярности – с момента запуска в 2018 г. банки предоставили 1,2 млн кредитов на 5,5 трлн руб. Условия по ней правительство изменило 10 июля, сузив категории семей, которым она положена.