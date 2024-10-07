Банки ввели новую комиссию по ипотеке
Крупные банки ввели комиссию для ипотеки для покупки жилья на первичном и вторичном рынках. Средний размер дополнительных платежей для заемщиков и застройщиков составляет 6,5% от стоимости от суммы ипотеки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей девелоперских и риэлторских компаний.
По информации издания, нововведение появилось, в частности, у Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, сообщила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева. Информацию также подтвердили в Сбербанке.
Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской группы А101 Рустам Азизов заявил, что для банков это вынужденная мера: если эти затраты будут включены в сам кредит, то его полная стоимость может превысить предельный уровень ЦБ.
За последний год Банк России дважды повышал надбавки к капиталу по ипотеке на новостройки, а также ужесточил резервы для кредитов с низкой ставкой «от застройщика». 23 сентября банковское сообщество утвердило согласованный с ЦБ стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. В частности, с июля 2025 г. банки не смогут взимать дополнительные комиссии за установление пониженной процентной ставки по договору. Также банки будут не вправе получать от застройщика вознаграждение за установление пониженной ставки в случае, если это может привести к росту стоимости объекта недвижимости. Ипотечный договор не должен заключаться на срок более 30 лет и на сумму выше 80% справедливой стоимости жилья.