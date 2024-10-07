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Банки ввели новую комиссию по ипотеке

Ведомости

Крупные банки ввели комиссию для ипотеки для покупки жилья на первичном и вторичном рынках. Средний размер дополнительных платежей для заемщиков и застройщиков составляет 6,5% от стоимости от суммы ипотеки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей девелоперских и риэлторских компаний.

По информации издания, нововведение появилось, в частности, у Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, сообщила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева. Информацию также подтвердили в Сбербанке.

Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской группы А101 Рустам Азизов заявил, что для банков это вынужденная мера: если эти затраты будут включены в сам кредит, то его полная стоимость может превысить предельный уровень ЦБ.

За последний год Банк России дважды повышал надбавки к капиталу по ипотеке на новостройки, а также ужесточил резервы для кредитов с низкой ставкой «от застройщика». 23 сентября банковское сообщество утвердило согласованный с ЦБ стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. В частности, с июля 2025 г. банки не смогут взимать дополнительные комиссии за установление пониженной процентной ставки по договору. Также банки будут не вправе получать от застройщика вознаграждение за установление пониженной ставки в случае, если это может привести к росту стоимости объекта недвижимости. Ипотечный договор не должен заключаться на срок более 30 лет и на сумму выше 80% справедливой стоимости жилья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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