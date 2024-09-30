Банк России продолжает ужесточать ипотечное кредитование

Банк России продолжает ужесточать ипотечное кредитованиеВ первую очередь регулятор борется со схемами, когда при «льготной» ставке кредита растет стоимость жилья
Этот год стал беспрецедентным по количеству регуляторных ограничений, заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин в ходе Международного банковского форума в Сочи. За последний год Банк России дважды повышал надбавки к капиталу по ипотеке на новостройки, а также ужесточил резервы для кредитов с низкой ставкой «от застройщика».
23 сентября банковское сообщество утвердило согласованный с ЦБ стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. В частности, с июля 2025 г. банки не смогут взимать дополнительные комиссии за установление пониженной процентной ставки по договору. Также банки будут не вправе получать от застройщика вознаграждение за установление пониженной ставки в случае, если это может привести к росту стоимости объекта недвижимости. Ипотечный договор не должен заключаться на срок более 30 лет и на сумму выше 80% справедливой стоимости жилья.