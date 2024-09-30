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Банк России продолжает ужесточать ипотечное кредитование

В первую очередь регулятор борется со схемами, когда при «льготной» ставке кредита растет стоимость жилья
Екатерина Литова
Наталья Заруцкая
Ведомости

Этот год стал беспрецедентным по количеству регуляторных ограничений, заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин в ходе Международного банковского форума в Сочи. За последний год Банк России дважды повышал надбавки к капиталу по ипотеке на новостройки, а также ужесточил резервы для кредитов с низкой ставкой «от застройщика».

23 сентября банковское сообщество утвердило согласованный с ЦБ стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. В частности, с июля 2025 г. банки не смогут взимать дополнительные комиссии за установление пониженной процентной ставки по договору. Также банки будут не вправе получать от застройщика вознаграждение за установление пониженной ставки в случае, если это может привести к росту стоимости объекта недвижимости. Ипотечный договор не должен заключаться на срок более 30 лет и на сумму выше 80% справедливой стоимости жилья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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