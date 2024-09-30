Банк России продолжает ужесточать ипотечное кредитование

23 сентября банковское сообщество утвердило согласованный с ЦБ стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. В частности, с июля 2025 г. банки не смогут взимать дополнительные комиссии за установление пониженной процентной ставки по договору. Также банки будут не вправе получать от застройщика вознаграждение за установление пониженной ставки в случае, если это может привести к росту стоимости объекта недвижимости. Ипотечный договор не должен заключаться на срок более 30 лет и на сумму выше 80% справедливой стоимости жилья.