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Правкомиссия одобрила запрет автоматически добавлять допуслуги к авиабилетам

Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Роспотребнадзора, которая запрещает при покупке авиа- и ж/д билетов автоматически проставлять согласие пассажира на дополнительные услуги. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на близкий к комиссии источник.

Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2025 г. Документом вносятся изменения в закон «О защите прав потребителей». Продавцу (исполнителям и владельцам агрегаторов), как следует из проекта, запретят проставлять автоматические отметки о согласии потребителя на приобретение дополнительных товаров или оказание допуслуг, не допускается также «выражение за самого потребителя такого согласия, а также формирование условий, предполагающих изначальное согласие покупателя», пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Одной из недобросовестных практик продавцов авторы проекта называют проставление в форме основного договора согласия в виде «галочек» на заключение договора добровольного страхования, говорится в пояснительной записке. Проблема навязывания дополнительных товаров и услуг за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение, такие действия часто основаны «на манипулировании, угрозе применения к потребителю негативных последствий», подчеркнули авторы документа.

Ранее в ноябре стало известно, что крупные банки, в частности «Сбер», начали информировать дилеров об изменении правил предоставления ссуд клиентам при наличии допуслуг. В информационных письмах банки сообщили, что не будут выдавать автокредиты по заявкам, если в «тело» договора включена стоимость дополнительных услуг, которые де-факто являются невозвратными, рассказал вице-президент ассоциации РОАД Алексей Григорьев. Если страховая компания при обращении клиента откажет ему в возврате продукта, такого поставщика услуг банк заблокирует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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