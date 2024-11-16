Правкомиссия одобрила запрет автоматически добавлять допуслуги к авиабилетам

Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2025 г. Документом вносятся изменения в закон «О защите прав потребителей». Продавцу (исполнителям и владельцам агрегаторов), как следует из проекта, запретят проставлять автоматические отметки о согласии потребителя на приобретение дополнительных товаров или оказание допуслуг, не допускается также «выражение за самого потребителя такого согласия, а также формирование условий, предполагающих изначальное согласие покупателя», пишет ТАСС со ссылкой на документ.