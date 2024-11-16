Правкомиссия одобрила запрет автоматически добавлять допуслуги к авиабилетам
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Роспотребнадзора, которая запрещает при покупке авиа- и ж/д билетов автоматически проставлять согласие пассажира на дополнительные услуги. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на близкий к комиссии источник.
Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2025 г. Документом вносятся изменения в закон «О защите прав потребителей». Продавцу (исполнителям и владельцам агрегаторов), как следует из проекта, запретят проставлять автоматические отметки о согласии потребителя на приобретение дополнительных товаров или оказание допуслуг, не допускается также «выражение за самого потребителя такого согласия, а также формирование условий, предполагающих изначальное согласие покупателя», пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Одной из недобросовестных практик продавцов авторы проекта называют проставление в форме основного договора согласия в виде «галочек» на заключение договора добровольного страхования, говорится в пояснительной записке. Проблема навязывания дополнительных товаров и услуг за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение, такие действия часто основаны «на манипулировании, угрозе применения к потребителю негативных последствий», подчеркнули авторы документа.
Ранее в ноябре стало известно, что крупные банки, в частности «Сбер», начали информировать дилеров об изменении правил предоставления ссуд клиентам при наличии допуслуг. В информационных письмах банки сообщили, что не будут выдавать автокредиты по заявкам, если в «тело» договора включена стоимость дополнительных услуг, которые де-факто являются невозвратными, рассказал вице-президент ассоциации РОАД Алексей Григорьев. Если страховая компания при обращении клиента откажет ему в возврате продукта, такого поставщика услуг банк заблокирует.