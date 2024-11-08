ЦБ получил свыше 241 000 жалоб от потребителей финуслуг за девять месяцев

Центробанк отмечает снижение числа жалоб на навязывание банками дополнительных платных услуг на 40,6% по сравнению с прошлым годом, а количество случаев мисселинга (навязывание финансовых услуг) сократилось в 2,7 раза. Вместе с тем зафиксирован рост числа жалоб на кредитные организации в целом (18,3%). По данным регулятора, это вызвано, в частности, желанием клиентов банков возобновить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Регулятор напомнил, что в июле вступил в силу закон, предписывающий банкам отключать дистанционное обслуживание клиентов, если информация об их участии в мошеннических схемах поступает в базу данных ЦБ от правоохранительных органов в рамках информационного обмена.