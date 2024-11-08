ЦБ получил свыше 241 000 жалоб от потребителей финуслуг за девять месяцев
Число жалоб от потребителей финансовых услуг в Банк России превысило 241 000 за девять месяцев 2024 г., что сопоставимо с показателями предыдущего года. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Центробанк отмечает снижение числа жалоб на навязывание банками дополнительных платных услуг на 40,6% по сравнению с прошлым годом, а количество случаев мисселинга (навязывание финансовых услуг) сократилось в 2,7 раза. Вместе с тем зафиксирован рост числа жалоб на кредитные организации в целом (18,3%). По данным регулятора, это вызвано, в частности, желанием клиентов банков возобновить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Регулятор напомнил, что в июле вступил в силу закон, предписывающий банкам отключать дистанционное обслуживание клиентов, если информация об их участии в мошеннических схемах поступает в базу данных ЦБ от правоохранительных органов в рамках информационного обмена.
Число жалоб по вопросам ОСАГО снизилось на 31,4%, а по страхованию от несчастных случаев и болезней – на 40,1%. На 27,3% меньше стало общее количество обращений, связанных с деятельностью страховщиков. Число жалоб на МФО стало меньше на 29,8%. Жалобы в ЦБ также касаются кибермошенничества и использования аферистами приемов и методов социальной инженерии.
Банк России напомнил, что с июля обращения потребителей финуслуг и инвесторов передаются для рассмотрения в финорганизацию, на которую поступила жалоба. Около половины из 87 800 жалоб, полученных Банком России за три месяца, были рассмотрены финансовыми организациями.
«За девять месяцев по итогам поведенческого надзора участники вернули клиентам денежные средства и аннулировали обязательства на общую сумму 2,2 млрд руб.», – говорится в сообщении ЦБ.
В 2023 г. Банк России получил 325 000 жалоб от потребителей финуслуг, что на 7,7% меньше общего числа обращений за 2022 г. ЦБ тогда сообщал, что количество жалоб на мисселинг сократилось вдвое – с 4600 до 2300, а число «санкционных» жалоб на банки снизилось в 7,3 раза. При этом к концу года Банк России фиксировал резкий рост обращений в связи с введением санкций против ПАО «СПБ биржа» и последующей приостановкой торгов иностранными ценными бумагами.