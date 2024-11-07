ЦБ допускает изменение ключевой ставки на один процентный пункт
Банк России при таком уровне ставки не рассматривает ее изменение менее чем на 1 п. п. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в кулуарах Русского экономического форума (РЭФ) в Челябинске.
«Шаг изменения ставки зависит от общего уровня ставки, но на этом уровне ставки мы точно не рассматриваем изменение ставки менее чем на один процентный пункт. Один процентный пункт – это сейчас минимально возможный шаг», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
25 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21%. Согласно данным регулятора, в сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе. Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ставки в декабре. Совет директоров ЦБ при этом рассматривал три варианта по ключевой ставке: повысить ставку до 20%, до 21% и выше 21%. Набиуллина говорила, что предметно обсуждался шаг в 100 и 200 б. п.
Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин говорил «Ведомостям», что ЦБ повысил ставку сразу до 21%, чтобы компенсировать проинфляционные эффекты со стороны расширения дефицита бюджета, а также более высокой, чем ожидалось, индексации тарифов ЖКХ и утильсбора на автомобили в следующем году.