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ЦБ допускает изменение ключевой ставки на один процентный пункт

Ведомости

Банк России при таком уровне ставки не рассматривает ее изменение менее чем на 1 п. п. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в кулуарах Русского экономического форума (РЭФ) в Челябинске.

«Шаг изменения ставки зависит от общего уровня ставки, но на этом уровне ставки мы точно не рассматриваем изменение ставки менее чем на один процентный пункт. Один процентный пункт – это сейчас минимально возможный шаг», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21%. Согласно данным регулятора, в сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе. Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ставки в декабре. Совет директоров ЦБ при этом рассматривал три варианта по ключевой ставке: повысить ставку до 20%, до 21% и выше 21%. Набиуллина говорила, что предметно обсуждался шаг в 100 и 200 б. п.

Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин говорил «Ведомостям», что ЦБ повысил ставку сразу до 21%, чтобы компенсировать проинфляционные эффекты со стороны расширения дефицита бюджета, а также более высокой, чем ожидалось, индексации тарифов ЖКХ и утильсбора на автомобили в следующем году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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