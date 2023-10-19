Путин подписал закон о штрафах за навязывание товаров и услуг

Кроме того, необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, наказывается штрафом до 30 000 руб. для должностных лиц и до 300 000 руб. для юрлиц. Как пояснил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, такая мера вводится для «защиты граждан от чиновников, которые не хотят рассматривать жалобы».