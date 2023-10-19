Путин подписал закон о штрафах за навязывание товаров и услуг
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату. Документ опубликован на портале правовой информации.
Поправки вносятся в ст. 14.8 КоАП. Изменение предусматривают штраф за навязывание товаров и услуг для должностных лиц от 2000 до 4000 руб., а для юрлиц – от 20 000 до 40 000 руб.
Кроме того, необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, наказывается штрафом до 30 000 руб. для должностных лиц и до 300 000 руб. для юрлиц. Как пояснил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, такая мера вводится для «защиты граждан от чиновников, которые не хотят рассматривать жалобы».
Законопроект был принят Госдумой в третьем чтении 28 сентября, Совет Федерации одобрил его 11 октября. Авторами проекта выступили депутаты от ЛДПР Иван Сухарев и Сергей Каргинов.
Володин отмечал, что инициатива призвана «создать дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов». В пример он привел ситуацию, когда при покупке автомобиля автосалон навязывает человеку заключение договора страхования с конкретной компанией, из-за чего покупатель несет расходы.