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Общество

Путин подписал закон о штрафах за навязывание товаров и услуг

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату. Документ опубликован на портале правовой информации.

Поправки вносятся в ст. 14.8 КоАП. Изменение предусматривают штраф за навязывание товаров и услуг для должностных лиц от 2000 до 4000 руб., а для юрлиц – от 20 000 до 40 000 руб. 

Кроме того, необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, наказывается штрафом до 30 000 руб. для должностных лиц и до 300 000 руб. для юрлиц. Как пояснил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, такая мера вводится для «защиты граждан от чиновников, которые не хотят рассматривать жалобы».

Законопроект был принят Госдумой в третьем чтении 28 сентября, Совет Федерации одобрил его 11 октября. Авторами проекта выступили депутаты от ЛДПР Иван Сухарев и Сергей Каргинов.

Володин отмечал, что инициатива призвана «создать дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов». В пример он привел ситуацию, когда при покупке автомобиля автосалон навязывает человеку заключение договора страхования с конкретной компанией, из-за чего покупатель несет расходы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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