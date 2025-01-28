Госдума приняла в первом чтении проект о защите от навязывания товаров и услуг
Законопроект, защищающий граждан от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг, принят Госдумой в первом чтении. Это следует из думской электронной базы.
Продажа дополнительных платных товаров и услуг будет осуществляться только с согласия потребителя, а на их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров будет установлен запрет, следует из документа. Кроме того, законопроект позволит не допускать формирования продавцом условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров и услуг.
Согласно пояснительной записке, решение проблемы навязывания потребителю дополнительных товаров за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение, поскольку такие действия «зачастую основаны на манипулировании».
Председатель нижней палаты Вячеслав Володин писал, что навязывание платных услуг чаще всего происходит при дистанционном приобретении авиа- и железнодорожных билетов. Покупатели не замечают, как автоматически им предоставляют дополнительные платные услуги в виде страхования, смс-оповещения и др. В качестве еще одного распространенного способа навязывания Володин назвал замену положенных по полису обязательного медицинского страхования услуг на платные.
Спикер отмечал, что «важно сделать все, чтобы защитить граждан от излишних трат, заключения договоров на невыгодных для них условиях, манипулирования, а в отдельных случаях – угроз и шантажа».
В октябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату. Поправки вносятся в ст. 14.8 КоАП. Изменение предусматривают штраф за навязывание товаров и услуг для должностных лиц от 2000 до 4000 руб., а для юрлиц – от 20 000 до 40 000 руб.