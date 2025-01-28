Госдума приняла в первом чтении проект о защите от навязывания товаров и услуг

Продажа дополнительных платных товаров и услуг будет осуществляться только с согласия потребителя, а на их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров будет установлен запрет, следует из документа. Кроме того, законопроект позволит не допускать формирования продавцом условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров и услуг.