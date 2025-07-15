Рютте: Трамп сказал НАТО об увеличении военной поддержки Украины еще 10 июля

14 июля Трамп объявил о планах по отправке Украине американского вооружения, за которое заплатят европейские страны. По его словам, речь об «очень крупном» соглашении. Сначала боеприпасы и комплексы противовоздушной обороны будут переданы в Германию, откуда их доставят на Украину. Ближайшие поставки включат в себя 17 систем ПВО и ПРО Patriot. Часть из них могут прибыть уже в скором времени.