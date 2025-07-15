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Рютте: Трамп сказал НАТО об увеличении военной поддержки Украины еще 10 июля

Ведомости

Президент США Дональд Трамп проинформировал НАТО о решении увеличить военную поддержку Украины 10 июля. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марко Рютте в интервью Fox News.

По его словам, американский лидер рассказал ему о планах в части наращивания поддержки Киева в телефонном разговоре. Рютте добавил, что оружие, предоставленное США для Киева, будет сначала поступать в Европу, поскольку именно страны Евросоюза заплатят за него. НАТО, в свою очередь, обеспечит логистику.

14 июля Трамп объявил о планах по отправке Украине американского вооружения, за которое заплатят европейские страны. По его словам, речь об «очень крупном» соглашении. Сначала боеприпасы и комплексы противовоздушной обороны будут переданы в Германию, откуда их доставят на Украину. Ближайшие поставки включат в себя 17 систем ПВО и ПРО Patriot. Часть из них могут прибыть уже в скором времени.

Кроме того, Трамп дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта – в противном случае США введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров.

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