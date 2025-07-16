Трамп сократил введенные в Лос-Анджелес из-за протестов войска
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отозвать 2000 бойцов Национальной гвардии, которые были направлены в Лос-Анджелес в начале июня из-за беспорядков, передает CNN со ссылкой на слова пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла. В городе осталось еще столько же нацгвардейцев.
«Благодаря нашим войскам, которые откликнулись на призыв, беззаконие в Лос-Анджелесе идет на убыль», – объяснил Парнелл причину решения.
По данным CNN, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс одобрила сокращение размещенных нацгвардейцев и назвала это «отступлением». Она отметила сплоченность и стойкость населения города. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, в свою очередь, напомнил, что бойцы более месяца «были оторваны от своих семей», исполняя политические задачи, и даже после отзыва 2000 из них еще столько же осталось в Лос-Анджелесе.
Трамп направил бойцов в Лос-Анджелес после того, как в городе вспыхнули массовые протесты 6 июня. Недовольство было вызвано новым федеральным иммиграционным законодательством, в рамках которого рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE) задержали 212 нелегальных мигрантов. Протестующие в ответ на это начали массовые беспорядки: поджигали автомобили, приковывали себя цепями к мебели и создавали баррикады.
Впервые с 1965 г. президент избрал такую меру без запроса от губернатора штата. По словам американского президента, Лос-Анджелес мог бы быть полностью разрушен, если бы он не распорядился направить подразделения национальной гвардии для подавления беспорядков.