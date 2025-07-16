Трамп сократил введенные в Лос-Анджелес из-за протестов войска

По данным CNN, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс одобрила сокращение размещенных нацгвардейцев и назвала это «отступлением». Она отметила сплоченность и стойкость населения города. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, в свою очередь, напомнил, что бойцы более месяца «были оторваны от своих семей», исполняя политические задачи, и даже после отзыва 2000 из них еще столько же осталось в Лос-Анджелесе.