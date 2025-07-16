Экс-премьер Степашин напомнил о «глубинном правительстве» в США
Полномочия президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нельзя сравнить – в Америке существует «глубинное правительство». Об этом бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил «РИА Новости».
По словам Степашина, и Путин, и Трамп ставят на первое место интересы своих государств.
«Другое дело, что там [в США] есть "глубинное правительство", сами понимаете, полномочия Трампа и полномочия Владимира Путина несравнимы. Несравнимы, давайте говорить откровенно», – сказал Степашин.
Экс-премьер считает, что у американского лидера и его команды есть шансы продержаться у власти и после следующих выборов.
14 июля Трамп заявил, что введет «очень жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. Речь идет о как минимум 100%-ных тарифах на товары из РФ и ее торговых партнеров. По словам главы Белого дома, его государство уже потратило около $150 млрд на этот конфликт и поэтому хочет, чтобы он закончился.
В этот же день Трамп заявил, что ему приятно говорить с президентом России Владимиром Путиным, но их разговоры «ничего не значат».