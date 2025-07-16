Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес

Ведомости

Извержение вулкана Сундхнукур началось на исландском полуострове Рейкьянес около 4:00 (7:00 мск) 16 июля, сообщила телерадиокомпания RUV. Происшествие не угрожает городу Гриндавик и какой-либо окрестной инфраструктуре, указано в публикации.

Как отметила компания, координационный центр гражданской обороны был активирован сразу после того, как на территории полуострова прошла серия землетрясений и извержений магмы. Несмотря на отсутствие угрозы, в городе Гриндавик около 2:00 (5:00 мск) началась эвакуация, через час процесс был завершен.

Извержения вулкана на Рейкьянесе происходили также в начале февраля и середине января 2024 г. Жители Гриндавика и окрестных районов были эвакуированы. Тогда сообщалось, что город может остаться без электричества, поскольку его подача была приостановлена в районе Сварценгис, где лава добралась до линии электропередачи. Жители старались снизить и уровень подачи отопления в своих домах для сохранения воды, в некоторых районах горячая вода пропала.

По данным агентства Bloomberg, январское извержение могло быть наиболее вредоносным для исландского полуострова за более чем 50 лет. Несмотря на регулярные извержения в Исландии, жители не сталкивались с такими масштабами с 1973 г. – тогда вулканическая лава уничтожила часть города населением в 5000 человек на архипелаге Веестманнаэйяр.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных