Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес

Извержения вулкана на Рейкьянесе происходили также в начале февраля и середине января 2024 г. Жители Гриндавика и окрестных районов были эвакуированы. Тогда сообщалось, что город может остаться без электричества, поскольку его подача была приостановлена в районе Сварценгис, где лава добралась до линии электропередачи. Жители старались снизить и уровень подачи отопления в своих домах для сохранения воды, в некоторых районах горячая вода пропала.