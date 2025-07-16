Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес
Извержение вулкана Сундхнукур началось на исландском полуострове Рейкьянес около 4:00 (7:00 мск) 16 июля, сообщила телерадиокомпания RUV. Происшествие не угрожает городу Гриндавик и какой-либо окрестной инфраструктуре, указано в публикации.
Как отметила компания, координационный центр гражданской обороны был активирован сразу после того, как на территории полуострова прошла серия землетрясений и извержений магмы. Несмотря на отсутствие угрозы, в городе Гриндавик около 2:00 (5:00 мск) началась эвакуация, через час процесс был завершен.
Извержения вулкана на Рейкьянесе происходили также в начале февраля и середине января 2024 г. Жители Гриндавика и окрестных районов были эвакуированы. Тогда сообщалось, что город может остаться без электричества, поскольку его подача была приостановлена в районе Сварценгис, где лава добралась до линии электропередачи. Жители старались снизить и уровень подачи отопления в своих домах для сохранения воды, в некоторых районах горячая вода пропала.
По данным агентства Bloomberg, январское извержение могло быть наиболее вредоносным для исландского полуострова за более чем 50 лет. Несмотря на регулярные извержения в Исландии, жители не сталкивались с такими масштабами с 1973 г. – тогда вулканическая лава уничтожила часть города населением в 5000 человек на архипелаге Веестманнаэйяр.