Захарова сравнила сделку США и Европы с платой за еду умирающему
Поставки американского оружия на деньги стран Евросоюза (ЕС) похожи на покупку еды для умирающего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас, которая усомнилась в обещаниях США предоставить оружие Украине.
«Неужели Кая начала о чем-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?» – написала в Telegram-канале Захарова.
Каллас, в свою очередь, говорила о том, что если за оружие, обещанное Трампом Киеву, платит Европа, можно усомниться в том, что именно США поставляют его Украине.
14 июля президент США Дональд Трамп объявил о сделке между США, НАТО и Украиной, согласно которой американское оружие будет куплено европейскими странами и направлено Киеву. Американский лидер назвал соглашение «очень крупным». Трамп заявил, что на Украину поступят в том числе 17 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. В ближайшее время, по его словам, в Германию отправятся несколько из них для дальнейших поставок в Киев.
16 июля Politico сообщило, что Франция не станет участником этой инициативы. По данным издания, Париж не попал в список стран, поддерживающих план по отправке оружия США на Украину, когда его зачитывал генсек НАТО Марк Рютте в Овальном кабинете Белого дома. Указывается, что президент Эммануэль Макрон уже давно призывает европейцев создавать собственную оборонно-промышленную базу за счет местных закупок.