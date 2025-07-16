Захарова сравнила сделку США и Европы с платой за еду умирающему

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о сделке между США, НАТО и Украиной, согласно которой американское оружие будет куплено европейскими странами и направлено Киеву. Американский лидер назвал соглашение «очень крупным». Трамп заявил, что на Украину поступят в том числе 17 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. В ближайшее время, по его словам, в Германию отправятся несколько из них для дальнейших поставок в Киев.