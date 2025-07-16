Песков назвал остатками разума отказ ФРГ поставлять ракеты Taurus Киеву

Он также отметил, что все положения российской ядерной доктрины продолжают действовать. В том числе речь идет о пункте, где указывается ответственность государств – обладателей ядерного оружия за «подзуживание неядерных». При этом, по его словам, в США поставки на Украину дальнобойных ракет не планируются. Он уточнил, что в Кремле исходят из заявлений президента США Дональда Трампа.