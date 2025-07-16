Песков назвал остатками разума отказ ФРГ поставлять ракеты Taurus Киеву
Информацию от представителей ФРГ о том, что дальнобойные ракеты Taurus не будут поставляться на Украину, можно назвать остатками разума, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Были противоречивые заявления из Германии, хотя по пресловутым "таурусам" вроде бы пока какие-то, скажем так, остатки разума дают о себе знать, и пока говорят о том, что "таурусы" не поставляются», – сказал представитель Кремля.
Он также отметил, что все положения российской ядерной доктрины продолжают действовать. В том числе речь идет о пункте, где указывается ответственность государств – обладателей ядерного оружия за «подзуживание неядерных». При этом, по его словам, в США поставки на Украину дальнобойных ракет не планируются. Он уточнил, что в Кремле исходят из заявлений президента США Дональда Трампа.
«Но тема, конечно, высоко стоит в повестке дня информационной, и, конечно, мы очень внимательно отслеживаем», – заключил Песков.
14 июля глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ФРГ не сможет поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты Taurus. В случае с ПВО он объяснил, что из 12 немецких систем Patriot три находятся в Киеве, две – в Польше, еще одну Германия использует для техобслуживания и в учебных целях. По его словам, оставшихся шести комплексов «действительно мало» для самой ФРГ.