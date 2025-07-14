Глава минобороны ФРГ исключил возможность поставки Украине Taurus и Patriot
Германия не сможет поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты Taurus. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Financial Times (FT).
Он пояснил, что из 12 немецких систем Patriot три находятся в Киеве, две – в Польше, еще одну Германия использует для техобслуживания и в учебных целях. Таким образом, в распоряжении ФРГ остаются только шесть систем. По словам Писториуса, «это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по наращиванию потенциала».
Глава минобороны Германии добавил, что намерен обсудить со своим американским коллегой Питом Хегсетом возможность приобретения двух систем Patriot у США для передачи Украине.
10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Берлина передать Киеву две системы Patriot. Он уточнил, что по этому вопросу ведутся переговоры. В тот же день канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия готова закупить дополнительные системы Patriot у США для передачи их Киеву. По его данным, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль и Писториус координируют действия с международными партнерами для мобилизации дополнительной поддержки Украине.