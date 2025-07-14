Глава минобороны ФРГ исключил возможность поставки Украине Taurus и Patriot

Он пояснил, что из 12 немецких систем Patriot три находятся в Киеве, две – в Польше, еще одну Германия использует для техобслуживания и в учебных целях. Таким образом, в распоряжении ФРГ остаются только шесть систем. По словам Писториуса, «это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по наращиванию потенциала».