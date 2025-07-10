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Зеленский заявил о готовности Германии передать Украине две системы Patriot

Ведомости

Германия готова передать Украине две системы Patriot, по этому вопросу идут переговоры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после саммита «коалиции желающих» в Риме. Трансляцию проводит офис украинского главы государства.

Он также рассказал, что после разговоров с президентом США Дональдом Трампом есть все сигналы о возобновлении поставок военной помощи на Украину. 

10 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина закупить дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot у США для передачи их Киеву. По его данным, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль и министр обороны Борис Писториус активно координируют действия с международными партнерами для мобилизации дополнительной поддержки Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что американская сторона планирует убедить страны НАТО передать Украине комплексы ПВО и ПРО Patriot.

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