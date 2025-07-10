Зеленский заявил о готовности Германии передать Украине две системы Patriot

10 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина закупить дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot у США для передачи их Киеву. По его данным, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль и министр обороны Борис Писториус активно координируют действия с международными партнерами для мобилизации дополнительной поддержки Украине.