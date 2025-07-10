Рубио: США рассчитывают убедить страны НАТО передать Украине системы Patriot
Американская сторона планирует убедить страны НАТО передать Украине комплексы ПВО и ПРО Patriot. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает «РИА Новости».
По его словам, Вашингтон разочарован отсутствием прогресса в урегулировании украинского конфликта.
9 июля президент США Дональд Трамп сказал во время встречи с африканскими лидерами в Белом доме, что Вашингтон рассмотрит запрос Киева на дополнительные батареи американской системы ПВО Patriot, но отметил высокую стоимость и дефицит установки
Днем ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому немедленно отправить Киеву 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также помочь найти другие источники поставок.