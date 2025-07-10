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Мерц заявил о готовности закупить для Украины системы Patriot у США

Ведомости

Германия готова закупить дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot у США, чтобы предоставить их Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции по вопросам восстановления Киева в Риме.

По словам Мерца, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль и министр обороны страны Борис Писториус тесно координируют свои действия с партнерами для мобилизации дополнительной помощи.

«Германия продолжает оказывать помощь Украине в этой сфере», – цитирует его ТАСС.

9 июля президент США Дональд Трамп во время встречи с африканскими лидерами в Белом доме заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины на дополнительные батареи американской системы Patriot. При этом он отметил высокую стоимость и дефицит установки.The Washington Post сообщала, что Трамп одобрил некоторые запросы президента Украины Владимира Зеленского по поставкам оружия.

10 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил о планах американской стороны убедить страны НАТО передать Украине комплексы Patriot. Он указал на разочарованность Вашингтона отсутствием прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.

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