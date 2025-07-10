Мерц заявил о готовности закупить для Украины системы Patriot у США

9 июля президент США Дональд Трамп во время встречи с африканскими лидерами в Белом доме заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины на дополнительные батареи американской системы Patriot. При этом он отметил высокую стоимость и дефицит установки.The Washington Post сообщала, что Трамп одобрил некоторые запросы президента Украины Владимира Зеленского по поставкам оружия.