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WSJ: Трамп узнал о приостановке помощи Украине от канцлера ФРГ

Ведомости

Президент США Дональд Трамп был удивлен, узнав от канцлера ФРГ Фридриха Мерца о приостановке американской военной помощи Украине. Это произошло в ходе телефонного разговора 3 июля, после чего Трамп обратился к главе Пентагона Питу Хегсету с вопросом о происходящем, сообщила газета Wall Street Journal.

1 июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений Киеву сообщало издание Politico. После этого канцлер ФРГ запросил разговор с Трампом.

Во время беседы, состоявшейся 3 июля в присутствии Хегсета, Мерц предложил США приобрести комплексы Patriot для Украины. В ответ на это Трамп проявил удивление. Как отмечает газета, Трамп, похоже, не знал о решении приостановить поставки оружия. «Пит, что происходит?» – спросил президент у главы Пентагона.

После этого разговора позиция Вашингтона изменилась. 7 июля Трамп пообещал направить Украине больше оружия, в первую очередь «оборонительных» средств. Позднее представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа ведомство направит дополнительное «оборонительное вооружение» Украине.

Кроме того, по информации WSJ, Трамп предложил Мерцу купить пять систем Patriot вместо двух для дальнейшей отправки на Украину. 14 июля глава немецкого минобороны Борис Писториус заявил, что ФРГ не сможет поставить Украине системы Patriot и ракеты Taurus.

 

 

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