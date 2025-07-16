WSJ: Трамп узнал о приостановке помощи Украине от канцлера ФРГ
Президент США Дональд Трамп был удивлен, узнав от канцлера ФРГ Фридриха Мерца о приостановке американской военной помощи Украине. Это произошло в ходе телефонного разговора 3 июля, после чего Трамп обратился к главе Пентагона Питу Хегсету с вопросом о происходящем, сообщила газета Wall Street Journal.
1 июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений Киеву сообщало издание Politico. После этого канцлер ФРГ запросил разговор с Трампом.
Во время беседы, состоявшейся 3 июля в присутствии Хегсета, Мерц предложил США приобрести комплексы Patriot для Украины. В ответ на это Трамп проявил удивление. Как отмечает газета, Трамп, похоже, не знал о решении приостановить поставки оружия. «Пит, что происходит?» – спросил президент у главы Пентагона.
После этого разговора позиция Вашингтона изменилась. 7 июля Трамп пообещал направить Украине больше оружия, в первую очередь «оборонительных» средств. Позднее представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа ведомство направит дополнительное «оборонительное вооружение» Украине.