WSJ: Трамп узнал о приостановке помощи Украине от канцлера ФРГ

Во время беседы, состоявшейся 3 июля в присутствии Хегсета, Мерц предложил США приобрести комплексы Patriot для Украины. В ответ на это Трамп проявил удивление. Как отмечает газета, Трамп, похоже, не знал о решении приостановить поставки оружия. «Пит, что происходит?» – спросил президент у главы Пентагона.