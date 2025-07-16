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США выразили обеспокоенность из-за эскалации конфликта между Израилем и Сирией

Ведомости

США серьезно обеспокоены обострением конфликта между Сирией и Израилем и ведут активные переговоры с обеими сторонами, заявил госсекретарь Марко Рубио журналистам.

«Мы работаем над этим прямо сейчас. Я только что поговорил по телефону с соответствующими сторонами, мы очень обеспокоены ситуацией», — сказал Рубио, выразив надежду на то, что положительные изменения могут произойти до конца дня.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон ведет диалог как с Сирией, так и с Израилем.

«Надеемся, что сможем прийти к какому-то решению. Но мы действительно очень обеспокоены», — добавил он.

16 июля Израиль вновь ударил по зданию генштаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске. Армия готовится перебросить две дивизии на Голаны, ожидая «несколько дней боев». Удар по генштабу попал в эфир Syria TV — журналистка выбежала из кадра из-за взрыва. По данным Reuters, есть погибшие и раненые.

Ранее 16 июля о своем ударе по входу в сирийский военный штаб сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Тогда в пресс-службе ведомства заявили, что ЦАХАЛ будет следить за «действиями режима против мирного населения друзов на юге Сирии».

15 июля правительство Израиля отдало приказ об атаках в отношении сирийской армии в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде, которые 13 июля привели к блокированию важной автодороги, соединяющей регион со столицей Сирии. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац посчитали необходимым немедленно ударить по силам сирийского режима и его вооружениям в этом районе.

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