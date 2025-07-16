Израиль атаковал здание генштаба и президентский дворец в Дамаске

Израиль атаковал здание генштаба и президентский дворец в ДамаскеЦАХАЛ перебрасывает две дивизии на границу с Сирией
Израиль второй раз ударил по зданию генштаба ВС Сирии в районе Дамаска. Также израильские ВВС нанесли авиаудар по окрестностям президентского дворца в Дамаске. Армия Израиля сообщила, что готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты и ожидает «несколько дней боев».
Удар по генштабу произошел во время прямого эфира телеканала Syria TV. Журналистка была вынуждена убежать из кадра из-за громкого шума. По информации Reuters, в результате удара несколько человек погибли и несколько получили ранения.
Ранее 16 июля о своем ударе по входу в сирийский военный штаб сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Тогда в пресс-службе ведомства заявили, что ЦАХАЛ будет следить за «действиями режима против мирного населения друзов на юге Сирии».
15 июля правительство Израиля отдало приказ об атаках в отношении сирийской армии в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде, которые 13 июля привели к блокированию важной автодороги, соединяющей регион со столицей Сирии. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац посчитали необходимым немедленно ударить по силам сирийского режима и его вооружениям в этом районе.