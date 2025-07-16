Израиль ударил по военному штабу в Дамаске
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по входу в сирийский военный штаб в районе Дамаска. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства еврейского государства.
«ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий и действиями режима против мирного населения друзов на юге Сирии. В соответствии с директивами политического руководства ЦАХАЛ наносит удары по этому району и остается готовой к различным сценариям развития событий», – указано в сообщении.
13 июля вооруженные бандформирования атаковали несколько населенных пунктов друзов в провинции Эс-Сувейда. Автодорога, соединяющая регион со столицей Сирии, была заблокирована. Местные друзские формирования самообороны вступили в противостояние с нападавшими. По данным сирийского оборонного ведомства, при столкновениях погибли свыше 30 человек, более 100 получили ранения. Среди погибших – 20 военнослужащих переходного правительства.
15 июля правительство Израиля приказало атаковать сирийскую армию в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац распорядились немедленно нанести удары по силам сирийского режима и его вооружениям в районе Эс-Сувейды.