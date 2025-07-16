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Бахрейн не собирается передавать свои ракеты Patriot Украине

Ведомости

Премьер-министр Бахрейна Сальман бен Хамад Аль Халифа заявил, что его страна не собирается передавать свои ракеты Patriot Украине. Об этом он сообщил во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

«У нас нет текущих планов, поскольку у нас есть операционная необходимость сохранять их в Бахрейне на данный момент», – сказал премьер-министр, когда его спросили, планирует ли Бахрейн передать часть зенитных ракет Patriot, которые получит от США, для помощи Украине.

14 июля Трамп объявил, что Вашингтон применит вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров Москвы в течение 50 дней, если не будет достигнута «сделка» по урегулированию на Украине. Он также анонсировал планы по отправке Киеву американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны. Речь идет об «очень крупном» соглашении и технике на миллиарды долларов. В ближайшие поставки войдут 17 систем противовоздушной обороны Patriot.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Трампа весьма серьезным и заметил, что часть из него адресована лично российскому главе. Он добавил, что Кремлю нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне.

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