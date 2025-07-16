Бахрейн не собирается передавать свои ракеты Patriot Украине

14 июля Трамп объявил, что Вашингтон применит вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров Москвы в течение 50 дней, если не будет достигнута «сделка» по урегулированию на Украине. Он также анонсировал планы по отправке Киеву американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны. Речь идет об «очень крупном» соглашении и технике на миллиарды долларов. В ближайшие поставки войдут 17 систем противовоздушной обороны Patriot.