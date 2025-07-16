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Путин на следующей неделе ждет с докладом нового главу Минтранса Никитина

Ведомости

Президент России Владимир Путин ожидает министра транспорта Андрея Никитина с докладом о сроке реконструкции аэропорта Магнитогорска.

Путин добавил, что реконструкция аэропорта должна была завершиться к концу прошлого года, но работы затянулись. «Прошу вас обратить внимание на этот объект, посмотреть на экспертизу. Нужно ее закончить как можно быстрее. Прошу вас на следующей неделе доложить о том, что будет сделано в ближайшие месяцы», – обратился президент к Никитину.

Президент также заявил, что проконтролирует ход строительства нового аэропорта.

«Деньги у нас в бюджете заложены, вопрос в организации этой работы. Я этим позанимаюсь и думаю, что все запланированные мероприятия должны быть выполнены в конце 2026 г.», – подчеркнул глава государства.

8 июля Путин подписал указ о назначении Никитина новым министром транспорта России. До этого депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно 408 голосами поддержали его кандидатуру. Днем ранее Путин подписал указ об отставке бывшего главы Минтранса Романа Старовойта и временном возложении обязанностей министра на Никитина. Позднее стало известно о гибели Старовойта. Следственный комитет РФ назвал приоритетной версией самоубийство.

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