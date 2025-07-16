Путин на следующей неделе ждет с докладом нового главу Минтранса Никитина

Путин добавил, что реконструкция аэропорта должна была завершиться к концу прошлого года, но работы затянулись. «Прошу вас обратить внимание на этот объект, посмотреть на экспертизу. Нужно ее закончить как можно быстрее. Прошу вас на следующей неделе доложить о том, что будет сделано в ближайшие месяцы», – обратился президент к Никитину.



Президент также заявил, что проконтролирует ход строительства нового аэропорта.