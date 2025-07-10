Мишустин представил в правительстве нового министра транспорта Андрея Никитина

Никитин родился 26 ноября 1979 г. в Москве. Учился в Государственном университете управления. С начала 2000-х гг. работал в бизнес-структурах, большую часть – в группе компаний «Рускомпозит». В 2011 г. был избран генеральным директором Агентства стратегических инициатив. А в 2017 г. стал губернатором Новгородской области. В 2022 г. переизбрался на второй срок. В феврале 2025 г. Никитин с поста губернатора перешел на пост замминистра транспорта.