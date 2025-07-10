Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Мишустин представил в правительстве нового министра транспорта Андрея Никитина

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил в правительстве нового министра транспорта Андрея Никитина. Видеозапись заседания опубликована в Telegram-канале кабмина.

Мишустин указал, что Никитин не нуждается в дополнительном представлении и обладает серьезным опытом работы на региональном и федеральном уровнях. Он поздравил министра с назначением и пожелал ему успехов. Премьер добавил, что перед Минтрансом стоят задачи по развитию транспортной системы, укреплению связанности страны, совершенствованию пассажирского сообщения и внедрению в сектор современных технологий. Кроме того, важно обеспечить реализацию национальных проектов, запущенных с начала 2025 г. по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Рассчитываю, что на этом посту вы проявите свои лучшие качества, будете добиваться конкретных результатов», – резюмировал премьер.

8 июля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Никитина новым министром транспорта России. До этого депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно 408-ю голосами поддержали его кандидатуру. Днем ранее Путин подписал указ об отставке бывшего главы Минтранса Романа Старовойта и временном возложении обязанностей министра на Никитина. Позднее стало известно о гибели Старовойта. Следственный комитет РФ назвал приоритетной версией самоубийство.

Никитин родился 26 ноября 1979 г. в Москве. Учился в Государственном университете управления. С начала 2000-х гг. работал в бизнес-структурах, большую часть – в группе компаний «Рускомпозит». В 2011 г. был избран генеральным директором Агентства стратегических инициатив. А в 2017 г. стал губернатором Новгородской области. В 2022 г. переизбрался на второй срок. В феврале 2025 г. Никитин с поста губернатора перешел на пост замминистра транспорта.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных