Мишустин представил в правительстве нового министра транспорта Андрея Никитина
Премьер-министр России Михаил Мишустин представил в правительстве нового министра транспорта Андрея Никитина. Видеозапись заседания опубликована в Telegram-канале кабмина.
Мишустин указал, что Никитин не нуждается в дополнительном представлении и обладает серьезным опытом работы на региональном и федеральном уровнях. Он поздравил министра с назначением и пожелал ему успехов. Премьер добавил, что перед Минтрансом стоят задачи по развитию транспортной системы, укреплению связанности страны, совершенствованию пассажирского сообщения и внедрению в сектор современных технологий. Кроме того, важно обеспечить реализацию национальных проектов, запущенных с начала 2025 г. по поручению президента РФ Владимира Путина.
«Рассчитываю, что на этом посту вы проявите свои лучшие качества, будете добиваться конкретных результатов», – резюмировал премьер.
8 июля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Никитина новым министром транспорта России. До этого депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно 408-ю голосами поддержали его кандидатуру. Днем ранее Путин подписал указ об отставке бывшего главы Минтранса Романа Старовойта и временном возложении обязанностей министра на Никитина. Позднее стало известно о гибели Старовойта. Следственный комитет РФ назвал приоритетной версией самоубийство.
Никитин родился 26 ноября 1979 г. в Москве. Учился в Государственном университете управления. С начала 2000-х гг. работал в бизнес-структурах, большую часть – в группе компаний «Рускомпозит». В 2011 г. был избран генеральным директором Агентства стратегических инициатив. А в 2017 г. стал губернатором Новгородской области. В 2022 г. переизбрался на второй срок. В феврале 2025 г. Никитин с поста губернатора перешел на пост замминистра транспорта.