Никитин назвал приоритетом Минтранса решение проблем с ситуацией в аэропортах
Решение проблем с коллапсами в аэропортах сейчас является одним из приоритетных направлений работы Минтранса. Об этом заявил утвержденный на пост главы ведомства Андрей Никитин, выступая в Госдуме. Его слова передает «РИА Новости».
За последнее время в ряде российских аэропортов, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, произошел масштабный коллапс. На фоне введения ограничений в воздушном пространстве авиакомпании отменили сотни рейсов, еще тысячи были задержаны. Это нарушило транспортное сообщение между крупнейшими городами страны.
Вечером 7 июля Следственный комитет РФ сообщил о том, что бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт был найден мертвым в своем авто в Одинцовском округе. На его теле была обнаружена огнестрельная рана. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко поясняла, что основной версией случившегося является самоубийство. Ранее в тот же день президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности.
Никитина назначили временно исполняющим обязанности главы Минтранса 7 июля. На следующий день Госдума единогласно 408-ю голосами поддержала кандидатуру Никитина на пост министра.