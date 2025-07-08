Никитин назвал приоритетом Минтранса решение проблем с ситуацией в аэропортах

Вечером 7 июля Следственный комитет РФ сообщил о том, что бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт был найден мертвым в своем авто в Одинцовском округе. На его теле была обнаружена огнестрельная рана. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко поясняла, что основной версией случившегося является самоубийство. Ранее в тот же день президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности.