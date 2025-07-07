СК подтвердил смерть Романа Старовойта
Экс-министр транспорта Роман Старовойт найден мертвым в личном автомобиле в Одинцовском округе. Об этом сообщили в СК РФ.
Сейчас на месте работают следственные органы.
«Основная версия – самоубийство», – пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
7 июля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности министра транспорта. Временно исполняющим обязанности главы Минтранса был назначен заместитель руководителя ведомства, бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин. На посту министра Старовойт пробыл чуть более года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что отставка Старовойта не была связана с утратой доверия, и такая формулировка в указе отсутствует. По словам представителя Кремля, Никитин был выбран как наиболее подходящая кандидатура для выполнения задач и функций ведомства.
«Коммерсантъ» сообщал, что против Старовойта дали показания фигуранты дела о хищении 1 млрд руб., выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной. Среди них – бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. По данным издания, рядом с телом экс-министра был обнаружен наградной пистолет Макарова, которым он был отмечен в 2023 г. за особые заслуги в обеспечении безопасности граждан.