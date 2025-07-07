СК подтвердил смерть Романа Старовойта

«Коммерсантъ» сообщал, что против Старовойта дали показания фигуранты дела о хищении 1 млрд руб., выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной. Среди них – бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. По данным издания, рядом с телом экс-министра был обнаружен наградной пистолет Макарова, которым он был отмечен в 2023 г. за особые заслуги в обеспечении безопасности граждан.