Что известно о коллапсе в аэропортах России

За последние двое суток в ряде российских аэропортов, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, произошел масштабный коллапс. На фоне введения ограничений в воздушном пространстве авиакомпании отменили сотни рейсов, еще тысячи были задержаны. Это нарушило транспортное сообщение между крупнейшими городами страны. Временно исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин заявил, что коллапс в аэропортах станет первой задачей, решать которую он будет в своей должности.