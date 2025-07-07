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Что известно о коллапсе в аэропортах России

Были задержаны почти 2000 рейсов, авиакомпании могли потерять 20 млрд рублей
Елена Вострикова
Алексей Филиппов / РИА Новости
Алексей Филиппов / РИА Новости

За последние двое суток в ряде российских аэропортов, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, произошел масштабный коллапс. На фоне введения ограничений в воздушном пространстве авиакомпании отменили сотни рейсов, еще тысячи были задержаны. Это нарушило транспортное сообщение между крупнейшими городами страны. Временно исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин заявил, что коллапс в аэропортах станет первой задачей, решать которую он будет в своей должности.

По данным Росавиации, с 5 до 06:00 7 июля:

  • Были отменены 485 рейсов, 88 самолетов направили на запасные аэродромы, еще 1900 рейсов были задержаны.

  • 43 000 пассажиров оформили возврат билетов, еще 94 000 были размещены авиакомпаниями в гостиницах.

  • Людям выдали 199 000 ваучеров на напитки и 155 000 – на питание.

По состоянию на день 7 июля все российские аэропорты работают в штатном режиме, однако сохраняются локальные сложности.

  • В «Шереметьево» по данным на 7:00 мск на вылет более чем на два часа задерживались 40 рейсов. За первую половину суток аэропорт обслужил свыше 360 рейсов и планирует довести их общее число до 1065. Чтобы справиться с нагрузкой, численность сотрудников «Аэрофлота» и самого аэропорта была увеличена.

  • В аэропорту «Пулково» к утру 7 июля задержанными оставались 104 рейса. В день планируется обслужить 658 рейсов, в том числе 107 международных. Для работы с пассажирами дополнительно привлечено более 90 специалистов. Стабилизацию расписания в Петербурге ожидают к концу дня с частным переносом рейсов на 08 июля. Из-за перегруженности возможны случаи задержки доставки багажа.

Минтранс России и Росавиация подчеркнули, что сейчас ситуация находится под контролем и полностью управляема. По их словам, авиационная система страны продемонстрировала устойчивость к внешним вмешательствам.

«У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», – пояснили в Росавиации.

Сообщалось, что ущерб авиакомпаний от сбоев в расписании может достичь 20 млрд руб. По подсчетам основателя сервиса RunAvia Андрея Патракова, из-за отмены рейса самолета на 158 пассажиров перевозчик может потерять 15–23 млн руб. в зависимости от направления. Сумма включает в себя издержки на аэропортовые услуги по усредненным тарифам, траты на работу экипажей и топливо, а также недополученную выручку.

Коллапс в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга привел к резкому росту спроса на железнодорожные перевозки. Пассажиры раскупили почти все билеты на поезда между столицами.

Для удовлетворения повышенного спроса РЖД увеличили длину составов у поездов дальнего следования. Также компания сдвоила высокоскоростные поезда «Сапсан». Дополнительно назначен электропоезд «Ласточка» №845 Санкт-Петербург – Москва, отправлением 7 июля в 15:59.

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