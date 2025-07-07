В «Пулково» задержаны 104 рейса на два и более часов

На прошлой неделе Росавиация неоднократно ограничивала работу российских аэропортов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), из-за введения мер в воздушных гаванях в Центральной России были отменены и задержаны по меньшей мере 500 рейсов. На фоне этого в продаже закончились билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву. Вечером с 5 июля на 6 июля свободно было одно место на поезд из Санкт-Петербурга в Москву – билет в вагон СВ стоимостью более 21 000 руб. В обратном направлении оставались только «единичные» билеты.