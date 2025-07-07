В «Пулково» задержаны 104 рейса на два и более часов
В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» задержано на два и более часов 104 рейса. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.
Аэропорт продолжает работать над стабилизацией расписания. На запасные аэродромы отправились 82 рейса за трое суток, из них вернулись 52. Отменено 20 полетов с последующей перерегистрацией пассажиров на другие рейсы. Сейчас ожидается возвращение в город 10 бортов.
Стабилизировать расписание планируется до конца дня с частным переносом рейсов на 8 июля. На 7 июля запланировано обслужить 658 рейсов, из которых 107 – международные.
Ночью 7 июля в «Пулково» действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об отмене меры пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в 01:15 мск. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко говорил, что ночью в регионе была отражена атака беспилотников. Разрушений и жертв нет.
На прошлой неделе Росавиация неоднократно ограничивала работу российских аэропортов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), из-за введения мер в воздушных гаванях в Центральной России были отменены и задержаны по меньшей мере 500 рейсов. На фоне этого в продаже закончились билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву. Вечером с 5 июля на 6 июля свободно было одно место на поезд из Санкт-Петербурга в Москву – билет в вагон СВ стоимостью более 21 000 руб. В обратном направлении оставались только «единичные» билеты.