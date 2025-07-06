АТОР: на фоне авиаколлапса закончились билеты на поезда из Петербурга в Москву

Из-за введения ограничений на работу аэропортов в Центральной России были отменены и задержаны как минимум 500 рейсов, подсчитали в ассоциации. По данным АТОР, на фоне авиационного коллапса вечером с 5 июля на 6 июля в продаже оставалось только одно место на поезд из Санкт-Петербурга в Москву – билет в вагон СВ стоимостью более 21 000 руб. В обратном направлении остались только «единичные» билеты, заканчиваются места в поездах и на 7 июля.