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АТОР: на фоне авиаколлапса закончились билеты на поезда из Петербурга в Москву

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На фоне отмен и задержек рейсов в аэропортах в продаже полностью закончились билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву, сообщает Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Из-за введения ограничений на работу аэропортов в Центральной России были отменены и задержаны как минимум 500 рейсов, подсчитали в ассоциации. По данным АТОР, на фоне авиационного коллапса вечером с 5 июля на 6 июля в продаже оставалось только одно место на поезд из Санкт-Петербурга в Москву – билет в вагон СВ стоимостью более 21 000 руб. В обратном направлении остались только «единичные» билеты, заканчиваются места в поездах и на 7 июля.

Росавиация на этой неделе ограничивала работу ряда российских аэропортов, фиксировались задержки и отмены рейсов. По данным Минтранса, в «Шереметьево» за последние сутки был задержан 241 рейс, отменено еще 158 рейсов. Отмены полетов были и в аэропорту «Пулково», сейчас воздушная гавань работает в усиленном режиме.

Минтранс 6 июля сообщил, что аэропорты постепенно входят в плановый режим работы. Сейчас временные ограничения на полеты сохраняются в аэропортах Иванова, Тамбова и Ярославля.

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