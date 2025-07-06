Минтранс: аэропорты постепенно входят в плановый режим работы
Российские аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы авиакомпаний обслуживаются согласно плану на день, сообщает Telegram-канал Минтранса РФ.
Росавиация на этой неделе ограничивала работу ряда российских аэропортов, фиксировались задержки рейсов. По данным Минтранса, в «Шереметьево» за последние сутки был задержан 241 рейс, отменено еще 158 рейсов.
«В Пулково: 36 и 87 рейсов соответственно. В Нижнем Новгороде – отменено 12 рейсов, сейчас аэропорт приступил к работе», – говорится в сообщении.
Сейчас временные ограничения на полеты сохраняются в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля. По данным ведомства, массового скопления людей в российских аэропортах нет, но фиксируются очереди к кассам продажи билетов.
Утром Росавиация сняла ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода. Меры в этих городах действовали с 4 июля. В «Пулково» полеты возобновились 5 июля. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко до этого предупреждал, что в воздушном пространстве региона объявлена опасность беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в тот же день об отражении атаки двух беспилотников, на этом фоне Росавиация ограничивала работу «Шереметьево».