Минтранс: аэропорты постепенно входят в плановый режим работы

Утром Росавиация сняла ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода. Меры в этих городах действовали с 4 июля. В «Пулково» полеты возобновились 5 июля. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко до этого предупреждал, что в воздушном пространстве региона объявлена опасность беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в тот же день об отражении атаки двух беспилотников, на этом фоне Росавиация ограничивала работу «Шереметьево».