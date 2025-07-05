Аэропорт «Шереметьево» возобновил штатную работу
Сняты временные ограничения на использование воздушного пространства, влиявшие на штатную работу аэропорта «Шереметьево», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Шереметьево» ранее 5 июля временно перестал отправлять рейсы, аэропорт работал только на прием воздушных судов. Позднее эти ограничения сняли. По данным представителя Росавиации, с 12:00 до 14:00 мск воздушная гавань отправила восемь рейсов, приняла – 39.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в тот же день об отражении атаки двух беспилотников. О последствиях ударов не сообщалось. Инцидент не повлиял на работу других аэропортов московского региона.