«Шереметьево» временно перестал отправлять рейсы
Из аэропорта «Шереметьево» временно не вылетают рейсы, воздушная гавань работает только на прием воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
В Росавиации ранее предупредили о корректировках в расписании московских аэропортов. Изменения произошли на фоне отражения атаки летевших на Москву беспилотников. Кореняко сообщил, что аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» работают штатно, но позднее стало известно об ограничении полетов в «Шереметьево».
«В связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра в районе аэропорта Шереметьево из этой воздушной гавани временно не вылетают рейсы», – написал представитель Росавиации.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились также 5 июля в аэропортах Ульяновска, Санкт-Петербурга, Ижевска, Иванова и др.