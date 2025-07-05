«Шереметьево» временно перестал отправлять рейсы

В Росавиации ранее предупредили о корректировках в расписании московских аэропортов. Изменения произошли на фоне отражения атаки летевших на Москву беспилотников. Кореняко сообщил, что аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» работают штатно, но позднее стало известно об ограничении полетов в «Шереметьево».