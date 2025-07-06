Росавиация: авиатранспортная система России справляется с вмешательством извне

На этой неделе Росавиация неоднократно ограничивала работу ряда российских аэропортов. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), из-за введения ограничений в воздушных гаванях в Центральной России отменены и задержаны как минимум 500 рейсов. На фоне происходящего в продаже закончились билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву. Вечером с 5 июля на 6 июля свободно было только одно место на поезд из Санкт-Петербурга в Москву – билет в вагон СВ стоимостью более 21 000 руб. В обратном направлении остались лишь «единичные» билеты.