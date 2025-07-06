Росавиация: авиатранспортная система России справляется с вмешательством извне

Росавиация: авиатранспортная система России справляется с вмешательством извнеПри этом в «Шереметьево» и «Пулково» отменены 171 и 90 рейсов соответственно
Авиатранспортная система России справляется с вмешательством в ее работу извне. Ситуация управляема, у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Кореняко указал, что Минтранс и Росавиация продолжают контролировать работу воздушного транспорта в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства в российских регионах. Меры вводятся для обеспечения безопасности полетов. В настоящий момент временно ограничена работа аэропортов Пскова, Иванова («Южный»), Калуги («Грабцево»), Санкт-Петербурга («Пулково») и Тамбова («Донское»).
Представитель Росавиации также детальнее рассказал о работе аэропортов, производственную деятельность которых в наибольшей степени затронули ограничения. В частности, в столичной воздушной гавани «Шереметьево» отменен 171 рейс, еще 56 рейсов задержаны на более чем два часа. К вылету готовятся 15 000 пассажиров. Для минимизации времени возвращения к суточному расписанию полетов аэропорт и группа «Аэрофлот» увеличили численность сотрудников. Работу воздушной гавани и авиакомпаний с гражданами проконтролировал замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин.
В настоящий момент в терминале B есть скопления пассажиров на регистрации. Это произошло в связи с вечерним разлетом рейсов на Дальний Восток. Для сокращения времени ожидания открыты все стойки регистрации и увеличено количество работников. Родители с детьми и граждане с ограниченными возможностями здоровья обслуживаются на отдельных стойках без очереди. В зоне досмотра ситуация спокойная, есть скопления. В кассы по переоформлению билетов «Аэрофлота» очередь умеренная. Все услуги, регламентированные федеральными авиационными правилами, оказываются пассажирам.
Аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» по состоянию на 18:00 мск работает с ограничениями. Отменено 90 рейсов, еще 37 рейсов на вылет задержаны. Единый оперштаб с представителями воздушной гавани и авиакомпаний принимает меры для стабилизации расписания. Для недопущения скопления пассажиров в «чистую зону» доступ временно ограничен. Кореняко напомнил, что между Санкт-Петербургом и Москвой развито железнодорожное сообщение. В обоих направлениях доступны билеты на поезда дальнего следования и «Сапсаны». На 6–8 июля свободно более 8000 мест в вагонах разных категорий. При необходимости железнодорожники добавят дополнительные вагоны.
Отмечается, что с самыми продолжительными ограничениями на работу столкнулся аэропорт Нижнего Новгорода («Стригино»). Смены воздушной гавани усилены и готовы к оформлению пассажиров, багажа и обеспечению обслуживания самолетов после их прибытия. По состоянию на 18:00 мск в аэропорту отменено 26 рейсов, остаются задержанными 13 рейсов. Между Нижним Новгородом и Москвой на поезда в обоих направлениях на 6–8 июля доступны почти 9000 мест. При необходимости их число будет увеличено.
Кореняко подытожил, что по другим российским аэропортам ситуация штатная. Он добавил, что авиаперевозчикам крайне важно полностью соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие предоставление напитков и питания, а также организацию размещения пассажиров в гостинице. Спорные моменты должны решаться в пользу потребителей.
На этой неделе Росавиация неоднократно ограничивала работу ряда российских аэропортов. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), из-за введения ограничений в воздушных гаванях в Центральной России отменены и задержаны как минимум 500 рейсов. На фоне происходящего в продаже закончились билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву. Вечером с 5 июля на 6 июля свободно было только одно место на поезд из Санкт-Петербурга в Москву – билет в вагон СВ стоимостью более 21 000 руб. В обратном направлении остались лишь «единичные» билеты.
Минтранс России сообщал, что в аэропорту «Шереметьево» за последние сутки был задержан 241 рейс, отменено еще 158 рейсов. В воздушной гавани «Пулково» – 36 и 87 рейсов соответственно. В аэропорту Нижнего Новгорода было отменено 12 перелетов. Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите прав пассажиров авиарейсов при задержке, отмене или переносе рейса.