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Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите прав пассажиров авиарейсов

Ведомости

Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав пассажиров авиарейсов при задержке, отмене или переносе перелета. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Специалисты службы могут проконсультировать потребителей по вопросам обмена билета, возврата денег и моральной компенсации от авиаперевозчика.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при задержке рейса пассажир вправе отказаться от перелета и потребовать возврат денег за билет. Кроме того, у пассажира есть право на возмещение убытков, компенсацию морального вреда и взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения. Для международных рейсов действуют нормы международных договоров России. При задержке рейса потребитель также имеет право на бесплатное предоставление дополнительных услуг.

На этой неделе Росавиация неоднократно ограничивала работу нескольких российских аэропортов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), из-за введения временных ограничений на прием и выпуск самолетов в воздушных гаванях в Центральной России отменены и задержаны по меньшей мере 500 рейсов.

По состоянию на 17:40 мск ограничения на работу действуют в аэропортах Пскова, Санкт-Петербурга «Пулково», Калуги («Грабцево») и Кирова (Победилово).

6 июля Минобороны России сообщало, что дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали 39 украинских беспилотников самолетного типа над шестью российскими регионами. БПЛА были сбиты с 08:30 до 14:00 мск над Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской, Курской и Калужской областями.

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