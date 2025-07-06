Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите прав пассажиров авиарейсов

В Роспотребнадзоре напомнили, что при задержке рейса пассажир вправе отказаться от перелета и потребовать возврат денег за билет. Кроме того, у пассажира есть право на возмещение убытков, компенсацию морального вреда и взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения. Для международных рейсов действуют нормы международных договоров России. При задержке рейса потребитель также имеет право на бесплатное предоставление дополнительных услуг.