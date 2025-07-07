Ущерб авиакомпаний от сбоев в расписании может достичь 20 млрд рублей

По подсчетам основателя сервиса RunAvia Андрея Патракова, из-за отмены рейса самолета размерности одного из самых распространенных в РФ типов Boeing 737–800 в двухклассной компоновке на 158 пассажиров перевозчик может потерять 15–23 млн руб. в зависимости от направления. Сумма включила в себя издержки на аэропортовые услуги по усредненным тарифам, траты на работу экипажей и топливо и недополученную выручку.