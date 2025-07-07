Ущерб авиакомпаний от сбоев в расписании может достичь 20 млрд рублей
Масштабные сбои в расписании авиарейсов 5-6 июля в российских аэропортах могут привести к убыткам авиакомпаний в размере 20 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно информации Минтранса, только 5 июля в аэропортах «Шереметьево» (Москва), «Пулково» (Санкт-Петербург) и «Стригино» (Нижний Новгород) отменили более 250 рейсов, еще свыше 270 были задержаны. На 18:00 6 июля в этих трех аэропортах отменено 171, 90 и 26 рейсов, задержано более чем на два часа – 56, 37 и 13 рейсов соответственно.
По подсчетам основателя сервиса RunAvia Андрея Патракова, из-за отмены рейса самолета размерности одного из самых распространенных в РФ типов Boeing 737–800 в двухклассной компоновке на 158 пассажиров перевозчик может потерять 15–23 млн руб. в зависимости от направления. Сумма включила в себя издержки на аэропортовые услуги по усредненным тарифам, траты на работу экипажей и топливо и недополученную выручку.
Первые сутки отмены рейсов обошлись перевозчикам минимум в 3,9–5,9 млрд руб., подтвердили источники издания в двух крупных авиакомпаниях. По оценке эксперта компании Expo.uav Дмитрия Дацыкова, совокупные дополнительные издержки авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания за сутки могут достигать в среднем 20 млрд руб.
На минувшей неделе Росавиация ограничивала работу ряда российских аэропортов. Фиксировались задержки и отмены рейсов. 6 июля Минтранс сообщил, что аэропорты постепенно входят в плановый режим работы. В условиях отмен и задержек рейсов в аэропортах в продаже полностью закончились билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву.
5 июля ограничения устанавливались в аэропортах «Пулково», «Гагарин» в Саратове, «Баратаевка» в Ульяновске, в Ижевске, «Южный» в Иванове, «Шереметьево», «Победилово» в Кирове и «Туношна» в Ярославле.