Никитин в первую очередь намерен заняться коллапсом в аэропортах
Первым вопросом, который намерен решить исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин, станет коллапс в аэропортах. Об этом он сообщил корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.
«Буду разбираться в первую очередь с ситуацией с аэропортами (речь о транспортом коллапсе из-за угрозы атак БПЛА)», – сказал Никитин.
Ранее о предстоящем назначении сообщали источники «Ведомостей», близкие к администрации президента и правительству.