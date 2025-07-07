Никитин в первую очередь намерен заняться коллапсом в аэропортах

7 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста министра транспорта Романа Старовойта. В этот же день глава государства подписал указ о назначении экс-губернатора Новгородской области, замминистра транспорта Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ.