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Путин освободил Старовойта от должности министра транспорта

Он возглавлял Минтранс с мая 2024 года, следующим главой ведомства может стать Андрей Никитин
Ведомости

Роман Старовойт освобожден от должности министра транспорта России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Документ вступил в силу со дня подписания.

По словам источников «Ведомостей», новым министром транспорта с наибольшей вероятностью может стать нынешний заместитель министра, экс-глава Новгородской области Андрей Никитин. Отметим, что накануне вице-премьер Виталий Савельев предположил, что Министерство транспорта на фоне цифровизации может трансформироваться в министерство инфраструктурного развития и логистики. Срок этой трансформации он очерчивал в 10-15 лет.

До Старовойта пост министра транспорта занимал Виталий Савельев, который стал заместителем председателя правительства России.

Роман Старовойт

2005 – 2010 гг.
начальник отдела по работе с инвесторами управления инвестиционных проектов, первый заместитель председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга
2010 – 2012 гг.
референт, заместитель директора департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ
2012 – 2018 гг.
руководитель Федерального дорожного агентства
1-10 октября 2018 г.
заместитель министра транспорта РФ
11 октября 2018 г. – 14 мая 2024 г.
врио губернатора Курской области, губернатор региона
14 мая 2024 г. – 7 июля 2025 г.
министр транспорта РФ

После назначения Старовойта на пост министра транспорта врио губернатора Курской области стал Алексей Смирнов. В сентябре он победил на выборах главы региона, набрав 65,28% голосов. 5 декабря Смирнов написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. После этого Путин назначил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.

В середине апреля 2025 г. Мещанский суд Москвы арестовал Смирнова. Бывшему главе региона инкриминировали мошенничество на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, бывшим заместителям Смирнова также предъявлены обвинения. В частности, вместе со Смирновым был задержан и доставлен в Москву его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Дедову и Смирнову предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК).

Старовойт родился 20 января 1972 г. в Курске. В 1995 г. окончил Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова, а в 2008 г. – Северо-Западную академию государственной службы. Является выпускником второго потока «школы губернаторов», а также кандидатом педагогических наук. Награжден орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, почетной грамотой президента РФ, благодарностью президента РФ.

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