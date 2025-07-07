Путин освободил Старовойта от должности министра транспорта

В середине апреля 2025 г. Мещанский суд Москвы арестовал Смирнова. Бывшему главе региона инкриминировали мошенничество на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, бывшим заместителям Смирнова также предъявлены обвинения. В частности, вместе со Смирновым был задержан и доставлен в Москву его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Дедову и Смирнову предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК).