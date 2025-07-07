С 5 по 7 июля российские авиакомпании отменили 485 рейсов

С 5 по 7 июля российские авиакомпании отменили 485 рейсовБыло оформлено 43 000 вынужденных возвратов билетов
Российские аэропорты сейчас работают штатно, принимают и отправляют рейсы. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.
С 5 июля по 06:00 мск 7 июля отменено 485 рейсов, на запасные аэродромы отправились 88 бортов, задержано 1900 полетов. Оформлено 43 000 вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 000 пассажиров, число предоставленных ваучеров на напитки составило 199 000, на питание – 155 000. Минтранс и Росавиация продолжают контролировать работу воздушного транспорта. Все положенные по федеральным авиационным правилам услуги оказываются потребителям.
В Росавиации также рассказали о текущей работе аэропортов, производственной деятельности которых в наибольшей степени коснулись ограничения. 6 июля столичная воздушная гавань «Шереметьево» обслужила 140 500 пассажиров. По данным на 07:00 мск 7 июля в аэропорту спокойная ситуация, были небольшие скопления пассажиров. Задержаны на вылет 40 рейсов. Чтобы справится с возросшей нагрузкой, аэропорт и группа «Аэрофлот» увеличили численность работающих сотрудников. 7 июля «Шереметьево» планирует обслужить 1065 рейсов.
В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» в целом спокойная ситуация в терминале в целом спокойная. 6 июля воздушная гавань обслужила 36 900 клиентов. Остаются задержанными на вылет 104 рейса. 7 июля отменено восемь полетов. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Дополнительно на работу вышли более 90 специалистов. В этот день «Пулково» собирается обслужить 658 рейсов.
6 июля аэропорт Нижнего Новгорода обслужил 4300 пассажиров. Обстановка в терминале спокойная, скопления пассажиров не зафиксированы. В воздушной гавани работают дополнительные сотрудники. Задержаны на вылет три рейса. 7 июля был отменен один полет.
На предыдущей неделе Росавиация неоднократно ограничивала работу аэропортов России. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что в связи с введением мер в воздушных гаванях в Центральной России отменены и задержаны по меньшей мере 500 рейсов. На фоне происходящего в продаже закончились билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву.
7 июля Минобороны России писало об уничтожении за ночь средствами противовоздушной обороны 91 украинского беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены над Белгородской, Курской, Липецкой, Брянской, Воронежской, Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской, Орловской и Владимирской областями, а также над Московским регионом, акваторией Черного моря и Крымом.