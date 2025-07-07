С 5 по 7 июля российские авиакомпании отменили 485 рейсов

В Росавиации также рассказали о текущей работе аэропортов, производственной деятельности которых в наибольшей степени коснулись ограничения. 6 июля столичная воздушная гавань «Шереметьево» обслужила 140 500 пассажиров. По данным на 07:00 мск 7 июля в аэропорту спокойная ситуация, были небольшие скопления пассажиров. Задержаны на вылет 40 рейсов. Чтобы справится с возросшей нагрузкой, аэропорт и группа «Аэрофлот» увеличили численность работающих сотрудников. 7 июля «Шереметьево» планирует обслужить 1065 рейсов.