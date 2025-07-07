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Над регионами РФ за ночь сбили 91 украинский БПЛА

Ведомости

За ночь силы ПВО уничтожили и перехватили над российскими регионами 91 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников – 20 – было сбито над территорией Белгородской области. Еще 14 ликвидировано в небе над Курской, девять – над Липецкой, по восемь – над Брянской и Воронежской, а также над Московским регионом.

Атаки семи БПЛА российские военные отразили над акваторией Черного моря. По три беспилотника было нейтрализовано над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей. Два БПЛА силы ПВО уничтожили над территорией Орловской области и по одному – над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что атаки БПЛА были отражены на территории облцентра и трех районов региона. Предварительно, обошлось без пострадавших. При этом в одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время были задержаны несколько поездов. Движение уже восстановлено по расписанию.

В Липецке, по словам главы региона Игоря Артамонова, обломки повредили кровлю частного дома и автомобиль. Кроме того, БПЛА влетел в строящуюся нежилую многоэтажку.

Ночью действовали ограничения на работу аэропортов «Пулково» в Санкт-Петербурге и «Гагарин» в Саратове.

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