Над регионами РФ за ночь сбили 91 украинский БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что атаки БПЛА были отражены на территории облцентра и трех районов региона. Предварительно, обошлось без пострадавших. При этом в одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время были задержаны несколько поездов. Движение уже восстановлено по расписанию.