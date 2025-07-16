NYT: Россия осталась равнодушна к новому ультиматуму Трампа по Украине
Россия практически не отреагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа, призывающий Москву прекратить военные действия на Украине. Как пишет The New York Times, в Москве сохраняют прежний курс: выдерживать санкции и добиваться своих военных целей.
На федеральных телеканалах российские эксперты усомнились, что анонсированные Трампом поставки вооружений способны изменить ситуацию на фронте. Комментаторы также выразили сомнения, что Вашингтон рискнет блокировать покупателей российской нефти: жесткие ограничения могут спровоцировать рост мировых цен и ударить по западным экономикам.
Как подчеркивает NYT, российские власти заявляют о готовности к прямым переговорам, хотя значимого прогресса в мирном процессе пока нет.
14 июля президент США Дональд Трамп объявил о сделке с НАТО, которая предполагает координацию поставок оружия на Украину. Оплачивать эти поставки будет Евросоюз. Трамп уточнил, что сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. В ближайшие поставки войдут 17 систем ПВО и ПРО Patriot, некоторые из которых могут прибыть уже в ближайшие дни.
Он также дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта. В противном случае США введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров.