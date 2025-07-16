Премьер Байру: Франция оказалась «на краю пропасти» из-за роста госдолга
Франция находится «на краю пропасти», поскольку объем ее госдолга продолжает расти. Об этом заявил премьер-министр страны Франсуа Байру в ходе пресс-конференции, передает Bloomberg.
«Мы обязаны взять на себя ответственность, мы находимся на последней остановке перед обрывом», — сказал он.
По мнению Байру , Франция стала зависима от государственных расходов. Он добавил, что каждую секунду долг Франции увеличивается на 5000 евро ($5 815). Если не предпринять меры, то в 2029 г. процентные расходы на обслуживание долга взлетят до 100 млрд евро, заключил премьер-министр.
Как пишет Bloomberg, сейчас Франция имеет самый большой дефицит бюджета в еврозоне. Байру пообещал сократить разрыв до 4,6% от объема производства в 2026 г.