Премьер Байру: Франция оказалась «на краю пропасти» из-за роста госдолга

По мнению Байру , Франция стала зависима от государственных расходов. Он добавил, что каждую секунду долг Франции увеличивается на 5000 евро ($5 815). Если не предпринять меры, то в 2029 г. процентные расходы на обслуживание долга взлетят до 100 млрд евро, заключил премьер-министр.