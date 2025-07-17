The Telegraph назвала двух людей, из-за которых Трамп изменил отношение к России

14 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп пообещал, что введет «очень жесткие пошлины» в случае, если украинский конфликт не будет урегулирован за 50 дней. Имеются в виду как минимум 100%-ные тарифы на товары из России и ее торговых партнеров. Также президент США объявил, что между США, НАТО и Украиной заключена сделка, согласно которой страны – члены альянса будут закупать американское оружие и отправлять его Киеву. В частности, Трамп анонсировал отправку 17 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.