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The Telegraph назвала двух людей, из-за которых Трамп изменил отношение к России

Ведомости

По информации британской газеты The Telegraph, смена курса Дональда Трампа в отношении Москвы связана с активной работой его ближайшего окружения. Источники в конгрессе сообщили газете, что ключевую роль в этом сыграли спецпосланник по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.

Как отмечает газета, Кит Келлог, который ранее был отстранен от переговоров в пользу Стива Уиткоффа, вернулся в команду из-за провала переговоров с Россией. По данным источников издания, именно он убедил Трампа в необходимости более жесткой линии.

Вторым человеком в администрации американского президента стал Марко Рубио. Он активно лоббировал смену подхода, выступая за усиление давления на Москву.

Как пишет The Telegraph, именно Келлог и Рубио убедили президента, что «мягкий» подход больше не работает.

Изменение в отношении Трампа произошло после того, как 3 июля состоялся почти часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. После этого Трамп неоднократно говорил, что «очень недоволен» российским лидером.

14 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп пообещал, что введет «очень жесткие пошлины» в случае, если украинский конфликт не будет урегулирован за 50 дней. Имеются в виду как минимум 100%-ные тарифы на товары из России и ее торговых партнеров. Также президент США объявил, что между США, НАТО и Украиной заключена сделка, согласно которой страны – члены альянса будут закупать американское оружие и отправлять его Киеву. В частности, Трамп анонсировал отправку 17 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

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