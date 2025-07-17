Посол: Россия примет меры в случае угрозы конфликта вокруг Гренландии

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании присоединить Гренландию, которая до 1953 г. была колонией Дании, к США. В своих высказываниях он отмечал, что эти территории стратегически важны, чтобы якобы защитить «свободный мир» в том числе от России и Китая. При этом Трамп не обещал, что для установления контроля государство не будет применять военную силу. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.