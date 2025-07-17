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Посол: Россия примет меры в случае угрозы конфликта вокруг Гренландии

Ведомости

В случае конфликта вокруг Гренландии Россия будет действовать соразмерно возникшим угрозам и примет меры военно-технического характера, заявил «РИА Новости» посол РФ в Дании Владимир Барбин.

«В условиях резкого обострения международной обстановки, последствия которого негативно сказались и на состоянии дел в Арктике, конфликт вокруг Гренландии, безусловно, пагубно скажется на региональной безопасности», – подчеркнул посол.

При этом, по его словам, субстантивный диалог с Данией на предмет политики безопасности на данный момент невозможен.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании присоединить Гренландию, которая до 1953 г. была колонией Дании, к США. В своих высказываниях он отмечал, что эти территории стратегически важны, чтобы якобы защитить «свободный мир» в том числе от России и Китая. При этом Трамп не обещал, что для установления контроля государство не будет применять военную силу. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.

Сейчас Гренландия осталась частью Дании, однако с 2009 г. она имеет статус автономии с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

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